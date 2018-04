Porsche 911 GT3

Door: BV

N

a een afwezigheid van 2 jaar voegt Porsche weer een GT3 toe aan zijn gamma. De motor is dezelfde als die uit de Carrera, een 3.6l zescilinder boxer dus, maar door wijzigingen in het motormanagement kon zowel het vermogen als het koppel opgedreven worden. De GT3 heeft 381pk en 385Nm ter beschikking. Dat is 21pk en 15Nm meer dan de vorige GT3 die van 1999 tot 2001 aangeboden werd. Je kan ook verder in de versnellingen doortrekken want de rode zone werd vastgesteld op 8.200t/min voor de eerste vier verhoudingen en 8.000t/min voor versnelling vijf en zes. Dat is respectievelijk 400- en 200t/min hoger dan bij de Carrera.

Met 235/40 rubber voor- en 295/30 rubber achteraan haalt de nieuwe GT3 100km/u in 4,5sec. Van 0 naar 160km/u duurt amper 9,4sec en de topsnelheid bedraagt 306km/u. Door de voorbumper te hertekenen en een aangepaste achterspoiler te voorzien -meteen de meest herkenbare uiterlijke kenmerken van de GT3- kon een Cx van 0,30 behouden worden. Meer motorkracht vraagt om meer remkracht dus zorgde Porsche voor een verbeterd ABS-systeem, grotere remschijven en remzadels met zes zuigers. Klanten kunnen kiezen uit een straatversie of een uitgeklede race-versie met kuipstoelen, zespuntsveiligheidsgordels en een geïntegreerde rolkooi. Vanaf maart worden ze geleverd, voor ten minste € 107.500.