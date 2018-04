BMW nieuwigheden 2003

Door: BV

e constructeur uit München heeft na de 3-reeks berline nu ook de overige varianten uit het brede 3-gamma opgefrist. De Cabrio, de Coupé en de Compact waren het onderwerp van enkele discrete stilistische wijzigingen. Het gaat om de bumpers, koplampunits, achterlichtblokken en de kofferklep bij de Cabrio en de Coupé en om bumpers, zijskirts en de kofferklep bij de Compact. Bij die laatste ruilen de achterlichtblokken hun helder afdekglas voortaan ook voor getint glas.

De voornaamste onderhuidse wijziging is de komst van een hertekende 3-liter zescilinder dieselmotor in de Coupé. Die heeft een vermogen van 204pk en een riant koppel van 410Nm dat reeds vanaf 1.500t/min. beschikbaar is. De spurt van stilstand naar 100km/u kan daardoor in 7,2sec en de topsnelheid bedraagt 242km/u. Sportieve prestaties die de 330Cd rijmt aan een aantrekkelijk verbruik want de diesel vraagt slechts 6,6l/100km voor de gemengde cyclus. De krachtbron wordt standaard gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. De sportief schakelende SMG automaat met zes verhoudingen is niet voor de diesel weggelegd, maar zal niet meer enkel leverbaar zijn op de 330 Coupé en Cabrio die standaard een handbak hebben. Voortaan kan je die ook op de 325-versies van beide modellen en de 325ti (de Compact) krijgen.

BMW introduceert ook adaptieve remverlichting. Die past de graad van verlichting aan de intensiteit van de vertraging aan. Het systeem wordt onmiddellijk beschikbaar voor wagens die in de VS geleverd zullen worden. In Europa zullen de verschillende landen volgen naarmate de homologaties worden toegewezen.

Amper enkele weken na de introductie van het vlaggenschip van de 7 Reeks, de twaalfcilinder 760i, wordt het gamma van de 7 Reeks met een nieuw basismodel uitgebreid: bij de benzinemodellen wordt de topklasse bij BMW vanaf de lente van 2003 aangevoerd door de 730i/730Li (lange versie). De zescilinder-in-lijn is goed voor 231pk bij 5.900t/min en een maximumkoppel van 300Nm bij 3.500t/min. Daarmee is de instap-7 nog steeds goed voor een top van 237km/u en haal je met de korte versie 100km/u in 8,1sec. De lange versie heeft 2 tienden extra nodig. De basis- en optionele uitrusting zullen vergelijkbaar zijn met die van de 730d.

Vanaf de lente van 2003 kan u de nieuwigheden bij de dealer vinden. Exacte prijzen zijn nog niet bekend.