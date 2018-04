BWM Xactivity Concept Vehicle

Door: BV

p de North American Autoshow van Detroit, die in januari doorgaat, zal BMW het Xactivity Concept Vehicle tonen. De wagen is met een lengte van 4,55m 11cm korter dan de huidige X5 en vertoont de karakteristieke BMW-kenmerken in de vormgeving. De relatief hoge bodemvrijheid van het Sports Activity Vehicle (SAV zoals BWM ook zijn X5 doopte) en de korte overhangen zorgen voor een typerend uiterlijk. Het lijnenspel in de bumpers suggereert kracht, zoals ook de licht uitstekende wielkasten dat doen. De typerende niertjes zijn breed en bovenaan afgevlakt, net als bij de 7-reeks. De vorm van de lichtunits vooraan is een combinatie van strakke lijnen en afgeronde vlakken en dat is dan weer een combinatie die we op steeds meer BMW's, zoals de aankomende nieuwe 5-reeks, zullen terugzien. Aan de achterzijde hebben de lichtunits met LED-technologie tweekleurig glas en een vormgeving die gelijkaardig is aan die van de X5. De vorm wordt ondersteund door een matte aluminiumkleurige band die de onderzijde van beide lichtblokken verbindt en bovenom de nummerplaathouder buigt. In de bumper zit aan elke kant een lange smalle uitlaat.

Ook in het interieur worden vloeiende vormen gecombineerd met scherp afgelijnde vlakken. De combinatie van modern materiaal als geborsteld aluminium en klassieke materialen als dik kwaliteitsleder en stof moet een exclusieve gewaarwording verzekeren. Achter het driespakige sportstuurtje zit een sober instrumentenbord met twee bijna volledig ronde wijzerplaten met chroomomlijsting. Door een versie van BMW's Idrive-systeem te monteren werd het aantal knoppen beperkt tot het absolute minimum en is de rest van het dashboard en de middenconsole minimalistisch te noemen. Enkel de verluchtingsroosters, de sleuf voor de CD-speler en drie draaiknoppen (één voor de klimaatregeling, één voor het audiosysteem en één voor de Idrive) zijn aanwezig. Alle noodzakelijke informatie is af te lezen van een thematisch ingedeeld kleurendisplay voor de voorruit. Het interieur biedt plaats aan vier inzittenden in individuele en verstelbare zetels met ingewerkte veiligheidsgordel.

Het Xactivity Concept Vehicle kan ook de inzittenden van een gesloten auto het cabrio-gevoel meegeven. Alle ruiten kunnen immers elektrisch neergelaten worden. Door het ontbreken van stijlen wordt dan een ononderbroken open vlak gecreëerd tussen de voorruitomlijsting en de achterste stijl. Het dak is onderverdeeld in twee delen; één deel loopt van aan de voorruitomlijsting achterwaarts tot ongeveer twee derde van het dak, dat wordt onderbroken door een verbindingsstuk, het tweede deel loop dan van aan het voor de stevigheid noodzakelijke verbindingsdeel tot aan de achterruit. Zowel het eerste onderdeel als het tweede fragment inclusief de achterruit kunnen volledig verwijderd worden. Op die manier kan zonder gebruik te maken van een stoffen kap en een volledig wegklappende dakstructuur toch een cabriogevoel gecreëerd worden. Dat is ongeveer wat Renault momenteel al doet met de eigenzinnige Avantime en Citroën -wel gebruikmakend van stoffen delen- zal doen met de C3 Pluriël die in de loop van volgend jaar gelanceerd wordt.

De concept wordt op de vier wielen aangedreven middels de gekende 3-liter zescilinder-in-lijn motor die in ongeveer het hele BMW-gamma gebruikt wordt. Die is goed voor 231pk en niet minder dan 300Nm koppel. Voldoende voor krachtig terreinwerk en sportieve wegprestaties. Dik rubber met maatje 245/45 vooraan en 275/40 achteraan, telkens gemonteerd op 18-duims lichtmetaal, zorgt voor het contact met de ondergrond.

De creatie zal in deze vorm nooit de showroom halen, maar je kan ervan uitgaan dat de voor begin 2004 aangekondigde X3 -een klein broertje voor de succesvolle X5- hier verdacht sterk op zal lijken.