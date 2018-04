Audi: nieuwe top-TT

Door: BV

E

r komt een nieuwe topversie van de Audi TT. Die krijgt, net als de supersportieve Golf R32 en de Phaeton, een 3.2l V6 onder de kap. Het vermogen daarvan piekt in dit geval bij 250pk terwijl het maximumkoppel 320Nm bedraagt en tussen 2.800 en 3.200t/min constant ter beschikking is.

Een wereldprimeur is Audi's nieuwe Direct Shift Gearbox (DSG). Dat is een automaat die zijn oorsprong vindt in de racerij en reeds in 1985 op de Audi Sport quattro S1 werd getest. Het nieuwe ontwerp van vandaag is duurzaam genoeg om door de groep in serieproductie te worden genomen. De zesbak heeft klassieke versnellingen met een vaste verhouding maar is opgesplitst in twee groepen die elk door een meervoudige plaatkoppeling bediend worden. De eerste, derde, vijfde en achterruitversnelling liggen in één groep, de tweede, vierde en zesde in een andere. Omdat de automaat bij het schakelen twee koppelingen tegelijk kan bedienen wordt de kracht continue overgebracht en verdwijnt dus het dode punt tussen versnellingen dat traditioneel schakelen met een enkele koppeling onvermijdelijk met zich mee brengt. Bij het accelereren zal de elektronica de lagere versnelling dus zacht ontkoppelen terwijl de hogere versnelling zacht zal worden gekoppeld. Een proces dat net als bij een CVT-automaat quasi onvoelbaar zou moeten zijn. Naast een automatische stand blijft ook het handmatig selecteren van versnellingen met peddels aan het stuurwiel of via het pookje mogelijk.

De steeds vierwielaangedreven Audi TT 3.2 haalt 100km/u in 6.4sec. De topsnelheid is elektronisch begrensd bij 250km/u. De hele handel wordt gestopt met een remsysteem dat gebaseerd is op dat van de RS 4. De schijven zijn steeds geventileerd en hebben een doorsnede van 334mm vooraan en 265mm achteraan. ABS en ESP zijn vanzelfsprekend standaard.

De uiterlijke kenmerken omvatten specifieke lichtmetalen velgen, een lagere voorbumper met grotere luchtinlaten, zijschorten en een achterbumper met twee grote ronde uitlaten (die een stoere brom moeten produceren). Op de kofferklep prijkt een grotere achterspoiler die de opwaartse druk reduceert. Naast een afwijkend radiatorrooster vind je in de frontpartij ook nog lichtunits met xenonlampen en een donkere achtergrond. Het interieur is te herkennen aan de peddels achter het stuurwiel voor het selecteren van de versnellingen, een schakelrooster in geborsteld aluminium en een snelheidsmeter die tot 280km/u weergeeft.

De coupé wordt als eerste gecommercialiseerd, vanaf midden volgend jaar. De roadsters volgen later.