Citroën Berlingo grondig opgefrist

e tweelingen Peugeot Partner en Citroën Berlingo werden in 1996 gelanceerd als één van de eerste wagens die specifiek als lichte bestelwagen of multifunctionele personenwagen ontworpen werden. Meestal ging men toen niet verder dan een personenwagen die uitgerust werd met een laadbak, gecombineerd met een aangepaste ophanging. De nieuwe aanpak is een succes want Citroën alleen al verkocht van de Berlingo wereldwijd niet minder dan 800.000 stuks. Net iets meer dan de helft ervan zijn de versies in personenwagenuitvoering, een budgettair aantrekkelijk alternatief voor de compacte monovolumes. De concurrentie aast intussen op dezelfde klanten met zwaargewichten als de Renault Kangoo en de Fiat Doblo.

Met zes kaarsjes op de taart is het tijd voor een esthetische update. De meest opvallende uiterlijke veranderingen vinden plaats aan de voorzijde want de Berlingo krijgt een heel nieuwe snuit. Die is 4cm hoger dan de vorige om het model een robuuster uiterlijk te geven. De motorkap helt bijgevolg een pak minder dan bij z'n voorganger. De smalle gerekte lichtunits moeten plaats ruimen voor nieuwe grote koplampen met een helder glasoppervlak. Omdat de motorkap hoger kwam te liggen was het noodzakelijk ook de voorvleugels te hertekenen. Tussen de lichtunits zit voortaan een groter radiatorrooster. De Citroën-identiteit wordt benadrukt door een fors in grootte toegenomen logo, centraal in het nieuwe rooster. Een hertekende bumper, met op sommige versies ingewerkte mistlichten, maakt de opsomming volledig.

In het interieur werd het dashboard volledig herzien om de opbergmogelijkheden gevoelig uit te kunnen breiden. Het is nu opgebouwd rond een centrale balk die aan de bestuurderszijde het instrumentarium en aan de passagierszijde de (optionele) airbag draagt. Het stuurwiel werd overgenomen van de Xsara terwijl de verluchtingsroosters geïnspireerd zijn op die uit de nieuwe C3. Links van de centrale console zijn er bergvakjes voor prullaria als GSM-toestelletjes, sleutels of een portefeuille, rechts is er een groot handschoenkastje. Dat is een open bergvak bij de versies zonder airco, en krijgt een klep bij de versies met airco. Boven de uitsparing van de passagiersairbag is er nog een legplank. Voortaan heeft de centrale console nu ook een open bergvak, tussen de voorzetels, en is het voorzien van drie uitsparingen die geschikt zijn om 33cc blikjes te plaatsen. Dit zijn verbeteringen die bovenop de reeds aanwezige bergruimtes komen. Er is dus nog steeds bergruimte op een legplank boven de voorruit, in de deuren voor- en achteraan, in de rugleuningen van de voorzetels en zelfs in de vloer achteraan. Als vanzelfsprekend zijn er nieuwe stofjes en kleuren. Zowel voor de binnenbekleding als voor het koetswerk.

De introductie van de multiplexstructuur maakt een uitbreiding van het comfort mogelijk met functies als automatische ontsteking van de lichten, snelheidsafhankelijk volume van de radio en diens meer? De ophanging en de remmen werden aangepast om beter te presteren en meer comfort te bieden. De veiligheid werd naar een hoger niveau getild door structurele verbeteringen enerzijds en door het vergroten van de bestuurdersairbag anderzijds. De passagiersairbag en zijdelingse plofkussens zijn een optie.

Bij de motoren valt er weinig nieuws te melden. Benzinerijders kunnen nog steeds opteren uit een 1.4l 16v met 75pk en 120Nm vanaf € 11.720 en een 1.6l 16v met 110pk en 147Nm vanaf € 14.190. Dieselen kan met de tamme maar quasi onverwoestbare 1.9D met 71pk en 125Nm vanaf € 12.720. De 2.0HDi common-rail turbodiesel is goed voor 90pk en 205Nm. Die kost minstens € 15.590.