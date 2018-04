Bond, James Bond

Door: BV

e nieuwe Bondfilm, Die Another Day, gaat op 20 november in première in de Royal Albert Hall in London, wordt op 22 november in de VS gelanceerd en zal in België vanaf 27 november op het grote scherm te zien zijn. Essentieel voor het verhaal zijn niet enkel de Bond-meisjes, maar ook de wagens. De Bond-producers hebben voor deze editie een deal gesloten met de Ford-group. Voor de fans een opsteker want die slikten het niet dat de Britse topspion de afgelopen edities koos voor een Duitse wagen, ook al zaten de BMW’s nokvol snufjes en gadgets in onvervalste Bond-stijl. ‘The Spy’, vertolkt door Pierce Brosnan, rijdt voortaan dus weer Aston Martin, met een Vanquish V12 om exact te zijn. De slechterik van dienst, Zao in een rol van Rick Yune, scheurt over het witte doek in een Jaguar XKR. Een ultieme ontmoeting tussen beide wagens op het witte doek staat garant voor een adequate demonstratie van de ook deze keer weer talrijk aanwezige gadgets. Bereidt u voor op granaatwerpers, ingebouwde raketten, machinegeweren en een arsenaal afweermechanismen. Bond-girl Jinx, gespeeld door oscarwinnares Hale Berry, wordt ten tonele gevoerd in een roze Ford Thunderbird.

De Aston en de Jaguar werden voor de film niet enkel van de nodige gadgets voorzienij omdat het verhaal zich grotendeels op ijs afspeelt kregen werden ze uitgerust met vierwielaandrijving en ook dat behoort niet tot de configuratiemogelijkheden zoals ze in de catalogus staan. De twee Britse leden van de Ford-groep voorzien geen speciale editie, maar van de Ford Thunderbird komt er alvast een wel een gelimiteerde “007” uitvoering. Die krijgt net als de wagen in de film een wit lederen interieur en de “Coral”-koetswerkkleur. Dat is een kleur die werd aangeboden op de originele Thunderbird in 1956 én -misschien belangrijker- is eveneens de kleur van Hale Berry’s bikini in deze prent.

Er zijn tevens kleinere rolletjes weggelegd voor de Ford Streetka, Land Rover Range Rover, Volvo S60 en S80 en twee klassiekers; de Ford Fairlane en de Ford GT.