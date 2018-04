Gouden Stuurwiel 2002

Door: BV

e meest populaire Duitse zondagskrant, Bild am Sonntag, reikt elk jaar het gouden stuurwiel uit. Dat is een prijs voor de meest interessante -zeg maar beste- nieuwkomer in elk van vier categorieën; compacte wagens, middenklassers, wagens uit het topsegment en monovolumes. Een 28-koppige jury die zoals steeds bestond uit journalisten, ingenieurs, vertegenwoordigers uit de autosport en bekende Duitsers heeft de kandidaten twee dagen lang aan de tand gevoeld op het testterrein van Pirelli in het Italiaanse Vizzola bij Milaan. Bij de compacte wagens kaapt de Ford Fiësta de prijs weg, voor de Renault Mégane en de Seat Ibiza. Het is voor Ford al de zevende keer dat ze het gouden stuurwiel in ontvangst mogen nemen want de constructeur won eerder al met de Focus, Mondeo, Ka, Escort en Scorpio. De originele Fiësta viel tijdens de eerste uitgave, in 1976 al eens in de prijzen.

Bij de middenklassers werd de Opel Vectra verkozen voor de Skoda Superb en de Mazda 6. In de topklasse moeten de VW Phaeton en de Mercedes E-Klasse de duimen leggen voor de nieuwe Audi A8. Zijn grotendeels uit aluminium bestaande structuur bezorgd hem voor op het vlak van gewichtsverhouding en de daaraan gekoppelde voordelen voor de rijeigenschappen een voordeel op de concurrentie. In de categorie van de monovolumes eindigt de Mercedes Vaneo verassend op de tweede plaats gevolgd door de Lancia Phedra. De nieuwe Renault Espace staat er als enige auto van Franse origine op het bovenste schavotje.

De winnaar in een vijfde categorie, die van de terreinwagens, werd bepaald door de lezers van Bild am Sonntag. Zij kozen de VW Touareg boven de BMW X5 en de Porsche Cayenne.