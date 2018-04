V12 voor BMW 7-reeks

Door: BV

D

e nieuwe BMW 7-reeks werd na zijn wereldpremière op het Autosalon van Frankfurt, vorig jaar in september, gelanceerd met een 3.5l en 4.5l benzinemotor onder de kap. De eerste een V8 met een vermogen van 272pk en 360Nm koppel, de tweede een V8 met 333pk en een maximumkoppel van 450Nm. Sinds kort zijn ook de dieselversies van het nieuwe model beschikbaar; een drieliter zescilinder in lijn, de 730d, en een vierliter V8, de 740d. De instapdiesel is goed voor 218pk en 500Nm terwijl de topdiesel tekent voor 258pk en een koppel van 600Nm. Voor een uitgelezen publiek zal BMW nu ook de obligate twaalfcilinder lanceren. Die heeft, naast twee cilinderrijen die ten opzichte van elkaar een hoek van 60° vormen, ook Valvetronic kleppenregeling en directe brandstofinjectie, een wereldprimeur op dit type benzinemotor. De dikke 6.0 V12 ontwikkelt niet minder dan 445pk en 600Nm koppel. Het vermogen wordt zoals steeds door middel van een automatische zesbak op de achterwielen overgebracht. De topsnelheid zal zoals steeds elektronisch begrensd zijn op 250km/u, het spurtje naar 100km/u zou, zelfs met meer dan 2,6 ton op de weegschaal, moeten kunnen in 6 seconden en dat is op z'n zachts gezegd indrukwekkend. Elektronic Damper Control en Dynamic Drive (dat het overhellen van de wagen in bochten nagenoeg volledig neutraliseert) zijn standaard en moeten het comfortniveau nog verhogen.

De V12 zal verkrijgbaar zijn met het normale chassis als 760i en het 14cm verlengde chassis dat nog meer beenruimte achteraan voorziet als 760Li. Aan de buitenzijde zullen ze te herkennen zijn aan het discrete V12-logo aan de voorste wielkasten, een nog opvallendere chromen rand rond het niervormige radiatorrooster, een nieuw wieldesign, en B-stijlen en buitenspiegelsteunen in glanzend zwart. De Belgische introductie komt in januari. De 760i zal minstens € 116.000 kosten, de 760Li zal een prijskaartje hebben van € 121.500.