Autosok voor meer sneeuwpret

roducent Progress Europe brengt een nieuw product op de markt dat wintervakanties met de wagen er een pak makkelijker op moet maken. De “Autosock”, een hoes om rond het wiel te monteren, biedt met zomerbanden dubbel zo veel grip op besneeuwde ondergrond en met winterbanden anderhalve keer zo veel grip. De toplaag bestaat uit garen dat geweven is met polyester draden die door Kosa in Duitsland geproduceerd worden. De hoes is in vergelijking met sneeuwkettingen makkelijker te monteren, compacter opberbaar, stiller in gebruik en het vermijdt beschadigingen aan wegdek of velgen. Bovendien kan je, in de buurt van de sneeuwgrens bijvoorbeeld, ook op geruimde of onbesneeuwde stukken zonder hinder doorrijden. Het product is goedgekeurd door SINTEF, VTI en de Duitse TÜV productservice in München en zal vanaf november via de bandencentrales en de autoshops verdeeld worden.