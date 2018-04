Audi TT 1.8T Tiptronic

Door: BV

e autobouwer uit Ingolstadt gaat de Audi TT met 1.8 Turbo benzinemotor uitrusten met een tiptronic automatische zesbak. Daarmee kan in volautomatische stand gereden worden, maar ook handmatig een versnelling kiezen hoort tot de mogelijkheden. Dat kan door tegen het pookje te tikken of met de in het lederen sportstuur geïntegreerde schakelknoppen. Met een vermogen van 180pk bij 5.500t/min en een koppel van 235Nm dat tussen 1.950 en 4.700t/min constant ter beschikking is haalt deze TT een top van 226km/u. De Roadster houdt het bij 220km/u voor bekeken. Met de Coupé kan je naar 100km/u in 8,4sec, bij de dakloze variant duurt dat een tiende langer. Vanaf november kan je ze kopen, je betaalt dan € 32.830 voor de Coupé en € 33.930 voor de Roadster.

Audi voert naar aanleiding van het nieuwe modeljaar ook nog enkele detailwijzigingen door aan het TT-gamma. Voortaan is een boordcomputer standaard, zijn er nieuwe velgen en kleuren voor zowel binnen- als buiten verkrijgbaar en is er een nieuw radiatorrooster met drie horizontale lamellen.