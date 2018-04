Citroën C Airdream Concept Car

Door: BV

e concept car C Airdream die Citroën op de Mondial 2002 zal laten zien is een interpretatie van hoe een luxueuze 2+2 coupé van het merk er uit zou kunnen zien. Het ontwerp combineert vloeiende lijnen met opvallende stijlaccenten en contrasterende oppervlakken, geheel in stijl met het rijke designerfgoed van de constructeur. Aan de breed uitgevallen voorzijde zijn het vooral de uitzonderlijk lange motorkap, de langgerekte scherpe lichtunits en de kunstig ingewerkte dubbele Chevrons van het Citroën logo die de aandacht trekken. Andere opvallende uiterlijke kenmerken omvatten het volledige glazen dak dat ononderbroken doorloopt in de achterruit en de omgekeerde T-vorm in glas die de achterzijde domineert. Dat zijn, net als de grote overhang vooraan en de korte overhang achter én het niveauverloop in de achterste zijruit, duidelijk verwijzingen naar die vorige Őintussen quasi legendarische- coupé van het merk, de SM. Een doorgedreven aërodynamica zorgt voor een Cx van slechts 0,28.

Binnenin moet het vele glas het ruimtegevoel aan boord van de tweedeurs versterken. Voor de materialen ging de keuze uit naar zacht aanvoelende luxueuze materialen een mix van glad en mat leder. In het donker wordt de vloeiende vormgeving en ingenieuze inpassing van de verschillende panelen geaccentueerd door een uitgekiende verlichting die het geheel meteen een high-tech uitstraling geeft. Het stuurwiel gaat terug naar het klassieke Citroën-stuur dat net als bij de DS, ID, CX, XM, BXij weer één spaak kreeg, zij het in een moderne verpakking. Op het stuur zitten eveneens allerlei bedieningsorganen voor de elektronica en de knoppen voor een manuele bediening van de automaat. De zwarte hendels op het stuurtje dienen om gas te geven en te remmenij pedalen zijn er dus niet, net als andere mechanische componenten zoals een stuurstang aangezien het enkel elektronica is die de commando’s van de bestuurder overbrengt. Dat zou een belangrijk veiligheidsvoordeel kunnen opleveren omdat die harde mechanische onderdelen tijdens aanrijdingen meer dan eens verwondingen veroorzaken. Achter het stuurtje zit een verticaal ingedeeld snelheidsmeter die perfect geïntegreerd werd in de lijnen van het dashboard. De toerenteller heeft ook al een verticale indeling, maar vond een plaatsje in het centrum van het stuurwiel. Het schermpje voor het intussen obligate navigatiesysteem vind een plaats in de middenconsole en wordt bediend via een muis aan het einde van de centrale armsteun vooraan. De voorzetels zitten vast, wat de ruimte voor de achterpassagiers garandeert, terwijl het dashboard elektrisch verstelbaar is voor een goede houding.

Onder de kap stak Citroën een 3.0l V6 van 210pk. Die wordt gekoppeld aan een adaptieve automaat. De C Airdream heeft natuurlijk een Hydractive III ophanging die naast de automatische aanpassing van hardheid en rijhoogte aan de hand van de rijstijl en het wegdek de bestuurder ook nog de keuze laat tussen en comfortabele of meer sportieve afstelling.