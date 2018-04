Renault Ellypse Concept Car

Door: BV

e Franse merken zetten op het Autosalon van Parijs vanzelfsprekend hun beste beentje voor. Renault ontwikkelde daarom speciaal de Ellypse concept car. Die wil vooral slim en milieuvriendelijk zijn. De wagen is 3,93m lang, 1,77m breed en 1,52m hoog. Door gebruik te maken van moderne materialen, zoals aluminium voor de zijdeuren, kon Renault het gewicht beperken tot slechts 980kg. Bolle vormen waren bepalend voor het uiterlijk, dat een korte snuit, panoramische voorruit en een opvallend bolle achterruit kreeg. In de koplampen worden de zachte vormen als enige gecombineerd met scherpe lijnen. Ook het radiatorrooster kreeg een aparte invulling, die aansluit bij de nieuwe karakteristieke stijl van het merk. De toegang tot het ruim aanvoelende interieur (dankzij een volledig glazen dak dat zonnecellen bevat om de airco te helpen het interieur op temperatuur te houden), kan dankzij traditioneel openende deuren aan de linkerzijde of via de een apart systeem aan de rechterzijde. Daar ontbreekt de B-stijl en gaat de voorste deur naar voor terwijl voor de achterste deur, ondanks de afwezigheid van een stijl, zowel naar voor als naar achter kan opendraaien.

Het interieur is modern en functioneel, minimalistisch zelf. Het grote ronde stuur met dubbele hendels is zowat het enige wat hoeft te blijven zitten. Centraal is er natuurlijk ook nog een relatief groot scherm dat de bestuurder de nodige informatie moet verschaffen, maar het tweede scherm dat vooral voor de passagiers bedoeld is én een centraal bedieningspaneeltje onderaan het dashboard kunnen gewoon wegklappen. Het Touch-design is het antwoord van de Franse autobouwer op de steeds complexer wordende technologie aan boord van de wagen. Dat is een systeem dat, middels contrasterende vormen en gegroepeerde functies, de overdadig aanwezige verwarrende knopjes en schakelaars moet tegengaan. De stoelen zitten vast en zijn net als bij de vorige Concept Car van het merk ?de Talisman- zijn daarom alle andere elementen instelbaar. Op die manier blijft de beschikbare ruimte voor de achterpassagiers constant. De individuele voorstoelen en de achterbank van de Ellypse kunnen volledig in de vloer opgeborgen worden. Er ontstaat dan een vloeiend vlak dat de contouren van het lichaam volgt en geschikt is om op te slapen.

Het milieuvriendelijke aspect van de wagen wordt bekomen door massaal gebruik te maken van gerecycleerd en opnieuw te recycleren materialen. De uitgekiende basisconstructie maakt het bovendien mogelijk om met een minimum aan werk de wagen te demonteren of bepaalde onderdelen te vervangen.

Onder de kap zit een 1.2l viercilinder common-rail turbodiesel met 16-kleppen. Een nieuwe gesofisticeerde inspuiting die werkt met 2000 bar zorgt voor een minimaal brandstofverbruik (3.2l/100km) en een maximaal vermogen. Het kleine dieseltje produceert immers 100pk en 200Nm. De motor wordt gekoppeld aan een gerobotiseerde vijfbak. Een 42V batterij voorziet intussen de rijkelijk aanwezige elektrische systemen, inclusief het remsysteem, van voldoende stroom.