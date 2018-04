Door: BV

arijs wordt het toneel van de eerste publieke voorstelling van de productieversie van de Smart Roadster en Roadster-Coupé. Half volgend jaar kunnen we ze dan bij de Smart-centers verwachten. Het uiterlijk van de Smart Roadster blijft behoorlijk sterk aanleunen bij dat van het prototype. Opmerkelijk zijn de anders gekleurde band die de dubbele ronde optieken voor de verlichting vooraan, het radiatorooster en de mistlampen omvat. De vormgeving van beide modellen is vooraan identiek, maar achteraan trekken beide modellen duidelijk een andere kaart. De Roadster heeft een vlakke koffer, met een achterruitje dat onder de nog steeds duidelijk zichtbare Tridion beschermingsbeugel van de ultrastijve kooi is aangebracht. De Roadster-Coupé heeft daar een voornamelijk in glas uitgevoerde opbouw met een derde deur. Het dak bestaat uit een soft- en een hardtop die samen of apart gebruikt kunnen worden. Bij het open rijden vinden de panelen van de hardtop alvast een plaatsje in het bagagecompartiment. Van het stoffen dakje zal naast een manuele variant ook een elektrisch bediende variant beschikbaar worden. Dat systeem zou zelfs aan topsnelheid bediend kunnen worden en dat is een primeur. De achterlichten zijn langgerekt van vorm en bestaan, geheel in lijn met de huidige trend, uit verschillende ronde optieken onder eenzelfde helder afdekglas. Specifieke wielen met drie dubbele spaken vervolledigen het geheel. De veiligheidskooi is net als bij de gewone Smarts verkrijgbaar in zwart of zilver en ook het concept van de verwisselbare koetswerkpanelen werd behouden.

Beide modellen zijn 1192mm hoog, 3427mm lang en 1615mm breed. De wielbasis bedraagt desondanks toch nog 2360mm. In combinatie met een relatief grote veerweg zou dat voor opmerkelijk veel comfort moeten zorgen terwijl een quasi ideale gewichtsverdeling (46/54 voor/achter) en een laag zwaartepunt de handelbaarheid op een uitzonderlijk niveau moeten tillen. Je bagage kan je kwijt in een koffer van 59l vooraan of een tweede koffer achter het passagierscompartiment. Die is 86l groot bij de Roadster, terwijl de Roadster-Coupé dankzij z’n derde deur 189l kan laden. Het interieur is uitgevoerd in de intussen typische Smart-stijl.

Een 698cc driecilinder benzinemotor met 2 kleppen per cilinder vind een plaatsje achteraan tussen de wielen. Omdat de cilinderinhoud met ongeveer 100cc toenam ten opzichte van de gewone Smart, hebben deze nieuwe creaties ook wat meer vermogen, 82pk bij 5.250t/min. Het maximale koppel van 110Nm staat bij 3.000t/min. ter beschikking. Dankzij het leeggewicht van niet eens 800kg komen de Roadster en de Roadster-Coupé nog aardig vooruit. 100km/u kan gehaald worden in respectievelijk 10,9 en 11,2sec terwijl de topsnelheid in de buurt van 175km/u ligt. Ze zijn Őin tegenstelling met alle vandaag verkrijgbare autootjes van het merk- niet begrensd.