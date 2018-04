Facelift Subaru Impreza

Door: BV

icheconstructeur Subaru komt nu al, amper twee jaar na de lancering van de nieuwe Impreza, met een facelift voor de dag. Dat komt omdat de styling van het huidige model, met de relatief brave ovalen koplampen, bij de doorwinterde Subaru-liefhebbers niet echt in de smaak viel. Dat levert behoorlijk wat kritiek op en is ook niet bevorderlijk voor de verkoopscijfers. Daarom dus deze ‘rechtzetting’. De ovalen koplampen vooraan hebben plaats gemaakt voor moderne langgerekte lichtblokken terwijl de achterlichten voortaan opgebouwd zijn uit verschillende gekleurde optieken onder eenzelfde helder afdekglas. De typische luchthapper op de motorkap van de turbomodellen wordt breder en beter in het ontwerp geïntegreerd.

Onderhuids zijn de wijzigingen beperkt. De 2-liter boxermotor met turbo krijgt wel een aangepast uitlaatspruitstuk dat laag in de toeren voor meer koppel moet zorgen. Die versie zal ook net iets meer vermogen hebben; 223 in plaats van 218pk. Rond de jaarwisseling wordt het model in België verwacht.