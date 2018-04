De nieuwe Seat Cordoba

Door: BV

ok al op het Autosalon van Parijs stelt Seat de nieuwe Cordoba voor. De vorige generatie van dat model was eigenlijk een Ibiza met een koffer en dat principe is voor het huidige model net zo gebleven. Omdat de Ibiza groter was dan z’n voorganger is dat ook voor de Cordoba het geval. De wielbasis is voortaan 1,7cm langer terwijl de breedte met 5,8cm toenam, met positieve gevolgen voor de interieurruimte en het volume van de koffer (die wordt 30l groter)

De klassieke vierdeurs sedan zal verkrijgbaar zijn met drie benzinemotoren en evenveel diesels. Het gaat dan om de 1.2l driecilinder met 64pk, en twee 1.4l viercilindermotoren met respectievelijk 75 en 100pk voor wat betreft de benzines. De dieselliefhebbers kunnen kiezen uit een 1.9 SDi met 64pk, een 1.9TDI met 100pk en de meest sportieve motor van allemaal; de 1.9TDI met 130pk. Die wordt standaard gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Seat voorziet ook een automaat in combinatie met de minst krachtige 1.4l benzine.

De Cordoba zal geleverd worden in drie afwerking- en uitrustingsniveau’s; Stella, Sport en Signo. De verkoop zou eind dit jaar van start moeten gaan.