SRX: Cadillac's eerste SUV

Door: BV

M

idden volgend jaar zal de luxedevisie van GM motors de momenteel erg populaire SUV-markt betreden met de SRX. Die staat op hetzelfde platform als de Cadillac CTS die in de VS de Catera opvolgt en ook naar Europa komt. Onder de kap komt een 3.6l V6 of 4.6l Northstar V8 terwijl de aandrijving afhankelijk van de gekozen uitvoering op alle vier dan wel enkel de achterwielen gebeurt. Dankzij een computergestuurde Magnetic Ride ophanging, die de instelling van elke demper tot 1.000 keer per seconde kan aanpassen, moet zowel het comfort als de handelbaarheid van het hoogste niveau zijn.

In het interieur zal er plaats zijn voor 7 inzittenden. Elk van de drie zetelrijen moet een goed zicht op de weg krijgen door gebruik te maken van de stadium-opstelling, waarbij elke achterliggende rij telkens wat hoger wordt geplaatst. De SRX zal binnen z'n klasse kunnen pronken met het grootste zonnedak én het meeste beenruimte op de tweede zitrij.

Op stilistisch vlak onderscheidt de SRX zich van de doorgaands conservatief gelijnde concurrenten door zijn erg strakke, op de 2001 Cadillac Vizon Concept Car geïnspireerde, styling.

GM gaat de SRX bouwen in z'n nieuwe Lansing Grand River fabriek in Lansing, Michigan.