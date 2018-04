Nieuwe instapdiesel voor Skoda Superb

Door: BV

et dieselgamma van de Skoda Superb, dat momenteel bestaat uit een 1.9TDI met 130pk en een 2.5TDI met 155pk, wordt naar onderen toe uitgebreid. De nieuwkomer is een 1.9TDI met 101pk (bij 4.000t/min) en 250Nm (bij 1.900t/min). Die motor doet binnen VAG al dienst in o.a. de Seat Ibiza, Audi A3 en A4, Volkswagen Golf en Passat en de Skoda Fabia. Het model zal, net als de 2.0 benzine met 115pk en de 1.9TDI met 130pk enkel aangeboden worden in de uitrustingsniveau’s Classic en Comfort; de Elegance-topuitvoering is niet verkrijgbaar. Nog deze herfst kunnen we de nieuwe instapdiesel in België verwachten. De prijs is nog niet gekend.