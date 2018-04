Renault Kangoo break'up

Door: BV

e ingenieurs van Renault bedachten een pick-up uitvoering van de Kangoo. Die werd verkregen door de cabine achter de passagierszetels te beëindigen. De stijlen die normaliter de zijruiten van de Kangoo bevatten lopen -om de typische lijn te behouden- wel door en zijn zelfs iets langer dan bij de gewone Kangoo. Ze bevatten net als bij de productieversies de achterlichten die voor de gelegenheid zijn uitgevoerd in een iets afwijkende styling met helder afdekglas. Vooraan zijn het vooral de hertekende lichtunits (een voorbode van een facelift?), de opvallende mistlichten in de bumper en de gewijzigde motorkap die de aandacht trekken. Het passagierscompartiment is achteraan voorzien van een elektrisch te openen ruit die toegang geeft tot het laadgedeelte. Dat laadgedeelte wordt afgesloten door twee lage klapdeurtjes die zowel naar buiten als naar binnen kunnen bewegen. Ze kunnen aan de binnenzijde tegen de zijwand vastgezet worden om de achterzijde van de pick-up open te laten voor het vervoer van goederen die langer zijn dan de laadruimte. Die laadruimte is eveneens voorzien van een fietsendrager die bovenaan tegen het dak én onderaan de wielen van de fietsen vastklikt en de frame middels een aparte draagarm verankert voor meer stabiliteit. Die arm is tevens voorzien van een antidiefstalsysteem. De wanden van het pick-upgedeelte zijn voorzien van verschillende opbergvakjes. Aan de rechterzijde zit zelfs een afsluitbare koffer die je kan meenemen.

Naast de “Buttercup Yellow”-metaalkleur, behoren ook de grijze kunststof beschermingspanelen en de 17-duims lichtmetalen velgen tot de specifieke uitrusting van de concept. De bescherming én een grotere bodemvrijheid moeten ervoor zorgen dat de break’up, voorzien van integrale vierwielaandrijving gekoppeld aan een 110pk sterke 1.6l benzinemotor, een terreinuitstapje zonder schade overleeft.

De toegang tot het interieur wordt nog steeds verzekerd door twee conventionele deuren vooraan en twee schuifdeuren achteraan. Het passagierscompartiment bied plaats aan vijf personen, net als in de gewone Kangoo. De bekleding is wel uitgevoerd in blauwe coated fleece. Een materiaal dat uitstekend aanvoelt, waterafstotend is en zich gemakkelijk laat onderhouden omdat het met een spons kan afgewassen worden. Het interieur baadt in het licht dankzij het grote glazen dak over de gehele lengte van het compartiment. Dat wordt slechts in de breedte onderbroken door een voor de stevigheid noodzakelijke dakstijl. Omdat verloren rijden op het platteland of in de bossen misschien nog lastiger is als in de stad, kreeg de avontuurlijke Kangoo ook nog een Carminat navigatiesysteem.