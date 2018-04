Skoda Octavia Combi RS

Door: BV

D

e sportversie van de Skoda Octavia, die de typeaanduiding RS meekreeg, en tot op heden enkel in de sedan-uitvoering te krijgen was, zal nu ook als break (Combi) geproduceerd worden. De eigenschappen komen in grote lijnen overeen met die van de berline... Onder de kap zit de 1.8l viercilinder turbomotor die 180pk sterk is. Daarmee haalt het model een stopsnelheid van 231km/u terwijl de spurt naar 100km/u kan afgehandeld worden in precies 8 seconden. Het koets heeft geen invloed gehad op het verbruiksgemiddelde want dat is met 8l/100km hetzelfde als bij de sedan.

Binnenin monteert Skoda sportzetels en een bekleding die zwart leder combineert met een sportieve zilverkleurige stof en een driespakig lederen sportstuur. De standaarduitrusting omvat onder meer frontale airbags, ABS en tractiecontrole, mechanische airco en centrale vergrendeling.

De Octavia Combi RS is herkenbaar aan de 16-duims lichtmetalen wielen met 205/55-rubber, groen gelakte remzadels, sportuitlaat, dakspoiler, specifieke voorbumper met grotere luchthappers en geïntegreerde windgeleider én natuurlijk het RS-logo op het radiatorrooster en de kofferklep.

De importeur heeft nog niet beslist wanneer het model in België gecommercialiseerd wordt.