Nog meer airbags bij Renault

e ingenieurs bij Renault werken aan de ontwikkeling van een frontale airbag voor achterpassagiers. Dat in de achtergordel geïntegreerde plofkussen moet samen met de gordel verhinderen dat kinderen bij een frontale aanrijding met het hoofd tegen hun eigen knieën komen. Het systeem zorgt er tevens voor dat volwassenen met het hoofd niet meer met de voorzetel in aanraking kunnen komen. Een toepassing op seriemodellen zou al in 2003 een feit kunnen zijn. Samen met de nieuwe in het zitvlak van de voorzetels geïntegreerde airbags (die moeten verhinderen dat de bestuurder en zijn bijrijder bij een aanrijding onder de gordel doorschuiven) die op de nieuwe Megane geïntroduceerd worden, komt het theoretische maximumaantal airbags in een personenwagen dus op niet minder dan 12 stuks.