Twee primeurs in Citroën C3-gamma

e recent gelanceerde compacte C3 krijgt van de PSA-group (Citroën en Peugeot) de primeur op de nieuwe krachtige versie van de 1.4l HDI Common-Rail viercilinder diesel. Die heeft vier kleppen per cilinder en ontwikkelt niet minder dan 92pk bij 4.000t/min en 200Nm bij 1.750t/min. Daarmee haalt de 1072kg zware Citroën een topsnelheid van 180km/u en kan 100km/u al na 11,7sec op de teller staan. Het gemiddeld verbruik blijft intussen beperkt tot 4,3l/100km voor de gemengde cyclus. Hij is voorlopig enkel in de Exclusive-uitvoering te krijgen vanaf € 15.900.

Een andere nieuwigheid doet z’n intrede op de 1.6i 16v versie van de C3. Het gaat om de Sensodrive, een gerobotiseerde vijfbak waarmee de bestuurder zelf kan schakelen door tegen het pookje te duwen, of kan opteren voor een volautomatische stand. Door het ontbreken van een koppelingspedaal zorgt de nieuwe bak voor een hoger gebruiksgemak, met name in de bebouwde kom of situaties waarin de koppeling regelmatig gebruik moet worden, zoals tijdens het filerijden. De overbrengingsverhoudingen zijn dezelfde als die van de gewone vijfbak. Met de Sensodrive haalt de 1.6 16v 100km/u in 11,9sec, 1,2 sec trager dan de conventionele versie. De topsnelheid ligt 6km lager op 192km/u. Wat de Sensodrive moet kosten, is nog niet geweten.