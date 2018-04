Nieuwe Porsche Boxster geprijsd

Door: BV

e constructeur heeft de verkoopprijzen van de nieuwe Boxster bekendgemaakt. De 2.7l die voortaan 228pk sterk is, is het goedkoopste product in het gamma van de sportwagenbouwer en wisselt voor € 43.923 van eigenaar. Dat is een kleine € 700 meer dan voorheen. De 2.7l Tiptronic automatische vijfbak kan niet van de vermogenswinst van het nieuwe model, voornamelijk te danken aan de Variocam traploze verstelling van de nokkenas, profiteren en blijft op 211pk zitten. Hij kost € 44.388,47 en dat is zowaar goedkoper dan zijn voorganger.

De sportieve variant, de Boxster ‘S’, met handgeschakelde zesbak, zag zijn vermogen stijgen van 252 naar 260pk. De prijs stijgt daarbij met amper € 60 naar € 51.909. De prijzen zijn geldig vanaf 1 augustus 2002.