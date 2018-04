Meer dieselkracht voor BMW 7

Door: BV

n oktober van dit jaar komen de dieselmodellen van de BMW 7-reeks op de markt. Onder de kap zowel een drieliter zescilinder-in-lijn als een vierliter achtcilindermotor in V-vorm met 730d en 740d als respectievelijke typeaanduiding. Die motoren zijn reeds gekend uit de vorige 7-reeks, maar door gebruik te maken van een Common-rail inspuiting van de tweede generatie (met een inspuitdruk van 1.600 bar in plaats van 1.350bar) en tal van detailverbeteringen worden ze beiden wat krachtiger.

De nieuwe 730d heeft 218pk bij 4.000t/min en ontwikkelt 500Nm koppel tussen 2.000 en 2.750t/min. Dat is 34 paarden en 90Nm meer dan zijn voorganger. De 740d doet het ten opzichte van de vorige generatie 20pk en 40Nm beter. Hij komt daardoor op 258pk bij 4.000t/min en 600Nm tussen 1.900 en 2.500t/min. De instapdiesel kan naar 100km/u in 8sec en haalt een top van 235km/u. Het verbruik zou daarbij beperkt moeten blijven tot 8,5l voor de gemengde cyclus. De 740d kan de spurt naar 100km/u afwerken in 7,4sec. De elektronica maakt er aan 250km/u een eind aan. De V8 drinkt elke 100km gemiddeld 9,7l brandstof.

Beide motoren worden standaard gekoppeld aan de nieuwe ontwikkelde automatische zesbak die op de benzineversies zijn intrede deed. De definitieve prijzen zijn nog niet bekend.