De nieuwe Audi A8

Door: BV

O

p het Autosalon van Parijs komt ook Audi met een première, de nieuwe A8. Hoog tijd want de huidige versie, waarvan er al meer dan 100.000 werden gebouwd, dateert al van 1994 en kreeg het behoorlijk moeilijk om z’n leeftijd te verbergen.

De ingenieurs uit Ingolstadt stelden vier thema’s centraal bij de ontwikkeling van hun nieuwste vaandeldrager; design, lichte constructie, dynamiek en elektronika. Het uiterlijk wordt gekenmerkt door strakke duidelijk gewelfde vlakken die door nauwkeurig getekende lijnen omlijst worden terwijl het dynamisme ondersteund wordt door korte overhangen en een krachtig getekende achtersteven.

De basis voor het nieuwe model is nog steeds de Audi Space Frame, een aluminium onderstel met een voortrein met vier armen per wiel en een achtertrein met onderliggende trapeziumdraagarmen en bovenliggende dwarsdraagarmen. De koetswerkstijfheid van de volledig in aluminium vervaardigde lichtgewicht koets is met 60% toegenomen. Een standaard gemonteerde pneumatische ophanging met constant verstelbare demping moet de koetswerkbewegingen beperken en het comfort in alle omstandigheden optimaliseren. Ze beschikt zo bijv. over een extra lift-modus die de vrije hoogte op een oneffen ondergrond doet toenemen. Verder kan de bestuurder ook kiezen uit drie veer- en demperinstellingen die variëren van uiterst sportief tot zeer comfortabel.

Het gamma zal ongetwijfeld aangevuld worden met een V8 diesel en een W12 benzine, maar aanvankelijk zal de limousine besteld kunnen worden met twee V8 benzinemotoren. De instapper (alhoewel) wordt de 3.7l (3.697cc) met een vermogen van 280pk bij 6.000t/min en 360Nm bij 3.750t/min. Voldoende om de 1.770kg zware Audi naar 100km/u te stuwen in 7,3sec. De topsnelheid is elektronisch begrensd op 250km/u. De 4.2l (4.172cc) V8 ontwikkelt 335pk bij 6.500t/min en heeft bij 3.500t/min het maximumkoppel van 430Nm ter beschikking. Die combinatie weegt amper 10kg meer dan de instap-V8. De topsnelheid is begrensd op dezelfde 250km/u, maar het spurtje naar 100 kan al in 6,3sec. Audi koppelt beide motoren aan een nieuwe Tiptronic automatische zesbak, die ook via peddels aan het stuurwiel te bedienen valt.

De veiligheid aan boord wordt gewaarborgd door geoptimaliseerde veiligheidstechnologie met o.a. in twee tijden ontplooibare airbags, standaard hoofdairbags (sideguard) en actieve hoofdsteunen vooraan. De hele elektronicawinkel wordt uiteraard ook niet vergeten.

In het sobere, maar luxueuze interieur staat de MMI centraal. Die Multi Media Interface is een richtinggevend systeem dat de meeste belangrijke functies groepeert en de bediening ervan vereenvoudigt. Het staat ook in voor de controle van de recentste communicatietechnologieën. GPS, en GSM uiteraard, maar ook email en mobiele internettoegang moeten tot de mogelijkheden behoren.

De opmerkelijkste zaken uit de optielijst zijn een sportonderstel, eveneens met adaptieve ophanging in drie modi, een automatisch bandenspanningscontrolesysteem, meedraaiende lichten en een radargestuurde cruise-control.

De nieuwe A8 zal reeds in oktober van dit jaar op de Belgische markt gecommercialiseerd worden. Prijzen zijn nog niet bekend.