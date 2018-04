Renault Megane II

Door: BV

e Renault Megane, een vaste waarde in de topregionen van de verkoopstabellen, heeft een opvolger; de Megane II. Die komt deze herfst, na de officiële introductie op het Autosalon van Parijs. De nieuwe modellijn, die voor Renault een investering vertegenwoordigt van 2.1 miljard euro, zal niet minder dan 7 koetswerkvarianten bevatten. De sportieve Coupé en de vijfdeurs krijgen nog in het eerste jaar, voor de herfst van 2003 dus, gezelschap van een saloon (vierdeurs), Scenic met 5 en 7 zitplaatsen, een break en een cabrio. Een zevende variant is voorzien voor 2004, maar daarover wil Renault nog geen details kwijt.

Het meest opvallende kenmerk van de nieuwkomer in het C-segment is ongetwijfeld het uiterlijk. Renault trekt zelfverzekerd de lijn door die het met de Renault Laguna II, Vel Satis en Avantime introduceerde. De nieuwe Megane lijkt dan ook in niets op zijn voorganger. Het front wordt gedomineerd door een relatief groot Renault-logo geflankeerd door radiatorroosters en strak gelijnde koplampen. De flank heeft sterk uitgewerkte wielkasten, een relatief hoge gordellijn en de -intussen- karakteristieke striping. De achterpartij zal ongetwijfeld het meest in het oog springen. De achterruit zit nagenoeg verticaal en staat meer dan behoorlijk bol, net als bij de Vel Satis of de Avantime, maar eindigt wel in een volledig verticale afscheiding. Onder de achterruit zit een koffer hoewel er toch nog sprake is van een derde of vijfde deur, dat is ook al zoals bij de Avantime. De opvallende vorm van de achterlichten dicteert eveneens de vormgeving van de achterklep.

Het interieur wordt modern en sober, met duidelijke strakke lijnen en een klassiek instrumentenbord (ook qua plaatsing) met twee ronde klokken. De middenconsole biedt voortaan plaats aan het optionele Carminat navigatiesysteem. Hoewel het interieur merkbaar klassieker is dan de buitenzijde, innoveert Renault hier toch ook met nieuwe materialen, stijlaccenten en enkele opmerkelijke details. Zo zijn er bergvakken als bij een monovolume en is er een opmerkelijk vormgegeven handrem (die wat doet denken aan de gashendel uit een vliegtuig). De Megane II zal verkrijgbaar zijn in de uitrustingsniveaus Authentique (basis), Dynamique (sportief getint), Expression (luxueus en sportief) en Privilege (luxueuze topuitvoering). De aankleding, uitrusting en kleurenschema’s zijn uiteraard afhankelijk van de gekozen uitvoering.

De Megane II staat op een nieuw platform dat samen met partner Nissan werd ontwikkeld. Een grote wielbasis (2,62m) en een relatief grote spoorbreedte (1,52m vooraan en 1,51m achteraan) staan garant voor een hoge stabiliteit en grip terwijl de nagenoeg onbestaande overhangen de manoeuvreerbaarheid positief beïnvloeden. De nieuwe ophanging, met McPherson’s op een geïsoleerd subframe vooraan en een torsieas met geprogrammeerde vervorming achteraan zorgen voor een comfortabele, maar Őmede dankzij een minimale bandenmaat van 195 op 15-, 16- of 17-duims velgen- ook strakke rit. Typisch Frans dusij Een optimale aanpasbaarheid van stuurwiel en zetel en een variabele elektrische stuurbekrachtiging maken het plaatje compleet.

De veiligheid aan boord wordt gewaarborgd door ESP met o.a. UCL (onderstuurcontrole), antispin, remkrachtverdeler, noodremhulp, ABS en tractiecontrole. In de optielijst staan o.a. Xenonlampen -niet echt een verassing want Renault biedt die nu al aan op de Clio- en een bandendrukcontrolesysteem. Als het toch misloopt, zijn er driepuntsgordels met spanners en spankrachtbegrenzers op alle zitplaatsen, frontale airbags vooraan, laterale airbags voor- en achteraan en gordijnairbags. Een nieuwe airbag in de zitting van de zetel houdt de bestuurder bij een aanrijding ook nog beter op z’n plaats. Die verhindert immers dat de bestuurder onder de gordel door schuift (submarining).

De Coupé en de vijfdeurs hebben identieke buitenafmetingen, een lengte van 4,20m, een hoogte van 1,45m en een breedte van 1,77m, en worden bij de lancering met dezelfde motoren aangeboden. Er zal keuze zijn uit drie benzinemotoren en twee diesels. De instapper bij de benzines is de 1.4l viercilinder met 98pk. Die stuwt de Megane II in 12,5sec naar 100km/u en haalt een top van 183km/u. De 1.6 ontwikkelt 115pk en laat 10,9sec opmeten voor de spurt naar 100km/u. De topsnelheid bedraagt 192km/u. Een 1998cc benzinekrachtbron met 136pk moet van meet af aan de sportievere rijders kunnen bekoren. 100 kan daarmee al na 9,2sec op de teller staan en de motor houdt het pas bij 200km/u voor bekeken. De dieselrijders kunnen kiezen uit twee recente dieselkrachtbronnen. Er is de 1.5dCi van 80pk en de 1.9dCi van 120pk. Wie alles uit de zelfontbranders perst kan naar 100km/u in respectievelijk 14,3 en 10,5sec en mag rekenen op een top van 170 en 196km/u. De 1.4 en 1.6 benzine en de 1.5dCi worden gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak. De 2-liter benzine en de 1.9dCi worden, als topmotoren, beiden standaard geleverd met een zesbak.

Renault wil tijdens de productcyclus van de Megane II, die 7 jaar zal duren, wereldwijd 5,5 miljoen stuks verkopen. Dat is een stijging van 10% ten opzichte van het huidige model. De wagens zullen in Spanje, Turkije en Frankrijk van de band lopen.