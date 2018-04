Resultaten EuroNCAP crashtests

Door: BV

I

n vier categorieën werden dit keer 17 verschillende wagens getest. De tests bestaan uit een frontale botsing aan 64km/u tegen een vervormbaar object met een gedeeltelijke overlapping (de meest voorkomende vorm van frontale aanrijdingen in de realiteit), een zijdelingse aanrijding aan 50km/u, een zijdelingse botsing met een paal aan 25km/u en een voetgangerstest aan 40km/u. Op de testbank stonden het eerst off-roaders en roadsters. Uit die segmenten werden respectievelijk de Range Rover, Honda C-RV, Jeep Cherokee, Opel Frontera en Mazda MX-5, Honda S2000 en Mercedes SLK tot schroot herleidt.

De wat oudere Opel Frontera en Jeep Cherokee haalden 3 sterren terwijl de Honda C-RV en de Range Rover het met 4 sterren een pak beter doen. Opvallend hierbij is dat de Honda C-RV drie sterren scoort op de bescherming van voetgangers. Een unicum want de andere mededingers haalden slechts 1 ster én het bewijs dat de uitstekende score van de Honda Civic in voetgangerbescherming (die net niet de 4-sterrendrempel haalde) geen toeval was. De roadsters haalden allen 4 sterren, met slechts 1 ster voor voetgangersbescherming.

Bij geteste compacte wagens geen verassingen; de Audi A2, Mini, Opel Corsa en VW Polo haalden allen 4 sterren. Het melden waard zijn de relatief slechte waarden van de Polo voor frontale aanrijdingen -hard materiaal onder het dashboard kan letsels veroorzaken aan bovenbeen en knie- en het feit dat de Mini na een eerste test gebruik maakte van zijn recht om een tweede wagen in te schrijven omdat het eerste model problemen had met de sensoren van de airbags, zowel frontaal als lateraal. In elk geval bleven de scores ruim binnen de 4-sterrenlimiet.

Het grootste nieuws viel te rapen in de categorie van de berlines. Daarin haalde de Proton Impian als enige slechts 3 sterren. De Opel Vectra, Ford Mondeo, Jaguar X-Type en Peugeot 607 haalden allen 4 sterren terwijl de Mercedes C-Klasse 5 sterren haalde. Daardoor is de Renault Laguna niet langer de enige met een 5-sterrenscore. Mercedes haalde de score door de extra 2 punten die EuroNCAP toekende voor de installatie van een nieuw systeem dat, volgens de door de organisatie opgelegde normen, het gebruik van de gordel stimuleert.

EuroNCAP zal in de toekomst nog meer inspanningen verrichten om, naast de meer gebruikelijke segmenten, ook auto’s uit de nichesegmenten als SUVs en roadsters te testen. Intussen heeft Australië dezelfde strenge normen van de Europese organisatie overgenomen en zal men de voor de Australische markt relevante resultaten van het Europese testcentrum ook ‘down under’ publiceren.