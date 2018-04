Facelift voor Porsche Boxtser

Door: BV

P

orsche heeft instapmodel Boxster en de sportieve variant Boxster S een opfrissingsbeurt gegeven. De uiterlijke wijzigingen zijn de klassieke facelift-items; de voorbumper en krijgt een meer uitgesproken en dynamisch gevormde lip met hertekende luchtinlaten waarvan de lamellen voortaan meegespoten zijn, de luchtinlaten op de flank zijn hertekend, er is een nieuw gevormde kofferspoiler die net als bij de huidige modellen bij 120km/u te voorschijn komt, een nieuwe uitlaat (ovaal voor de Boxster, dubbel voor de Boxster S), sterker geprononceerde achterspatborden én de lichtunits zijn voortaan tweekleurig grijs/rood. In het cabriodak voegde Porsche een vierde kapbeugel toe. Daardoor blijft het dak naar achter toe wat langer hoog doorlopen en staat de achterzijde van de kap dus wat rechter. In die kap zit nu ook eindelijk een glazen achterruit.

De constructeur rust de 2.7l en 3.2l motoren van respectievelijk de Boxster en de Boxster S voortaan uit met de Variocam-techniek. Dat systeem zorgt voor een traploze verstelling van de nokkenas over een hoek van 40°. Daardoor ging het verbruik met 2% naar beneden terwijl het vermogen toch wat toenam. De 2.7l van de Boxster is voortaan 228pk en 260Nm sterk. De S is goed voor 260pk en 310Nm. Dat is voor beiden een winst van 8 paarden. Porsche’s instapmodel haalt 100km/u in 6,4sec. De sportievere variant kan nu op dezelfde oefening geklokt worden op 5,7sec. Dat is telkens 2 tienden sneller dan hun voorgangers.

Aan de ophanging en de remmen werden geen noemenswaardige wijzigingen aangebracht, maar Porsche zorgt wel voor andere velgen. Die wegen minder en zorgen zo voor een reductie van de niet afgeveerde massa waardoor de vering en demping nu nog alerter en gevoelig reageert.

Binnenin vallen naast een ander scherm voor de boordcomputer, een handschoenkastje met een inhoud van 5l en een bekerhouder, enkel detailwijzigingen te noteren. Aan het typische instrumentbord veranderde niets. Het gloednieuwe geavanceerde PCM (Porsche Communication Management) dat functies als stereo, telefoon en GPS groepeert is toegevoegd aan de optielijst.