Sportieve look voor Audi A3 en A4

Door: BV

A

udi wil meer geïndividualiseerde auto’s verkopen. Daarom brengen ze via dochtermaatschappij Quattro een nieuwe sportief getinte uitvoering voor de A3 en A4 op de markt: de “S line”.

Die verschillen van de doorsnee modellen door hun 17-duims RS Design lichtmetalen velgen, 20mm verlaagd sportonderstel, stof-ledercombinatie, lederen versnellingspookknop en sportstuur, boordcomputer en “S line”-logo op de flanken. Wijzerplaten met een lichtgrijze achtergrond zijn enkel voor de A3 terwijl de A4 als enige recht heeft op inlegplaatjes in mat aluminium. De uitvoering is naast de gewone koetswerkkleuren ook bestelbaar in de voor de “S line” exclusieve kleuren Avusgrijs en Misanorood.

De sportief ogende variant is vanaf € 25.500 verkrijgbaar op de 1.8T met 150 of 180pk en de 1.9TDI met 130pk bij de A3. Bij de A4 kan de uitrusting besteld worden op alle motorversies met uitzondering van de 1.6 benzine en de 1.9TDI met 100pk. De goedkoopste A4 “S line” moet € 29.420 kosten.

Audi heeft plannen om de komende maanden ook voor de A2 en de A6 een “S line” beschikbaar te maken.