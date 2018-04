Nieuwe Daihatsu Sirion en YRV Turbo.

Door: BV

N

ieuwe Daihatsu Sirion en YRV Turbo.

De Japanse nicheconstructeur heeft de Sirion, die sinds 1997 op de markt is, een opfrissingsbeurt gegeven. Uiterlijk is die herkenbaar door de apart vormgegeven lichtunits vooraan, een nieuwe bumper, radiatorrooster in honingraatvorm en een licht gewijzigde achterpartij. De vijfdeurs is nog steeds 3,69m lang, 1,59m breed en 1,45m hoog. In de koffer is er ruimte voor 235l bagage. Onder de kap zit nog steeds de 989cc driecilindermotor die 58pk en 88,3Nm sterk is. Er is ook een viercilinder van 1298cc. Die produceert 101pk en 120Nm. Beide modellen zijn standaard voorzien van een handgeschakelde vijfbak, maar Daihatsu kan die optioneel vervangen door een viertrapsautomaat. De Sirion is verkrijgbaar vanaf € 8.999 terwijl de duurste versie voor € 12.599 in de catalogus staat.

De compacte monovolume van de constructeur, de YRV, is voortaan ook een turbo-uitvoering rijker. De versie (die we eerder al op tal van salons konden bewonderen) wordt aangedreven door een geblazen versie van de 1298cc viercilinder uit o.a. de Sirion en de Terios. Die ontwikkelt 130pk bij 6.400t/min. en 170Nm bij 2.400t/min. Hij wordt gekoppeld aan een elektronisch gestuurde viertrapsautomaat die eveneens met knoppen aan het stuurwiel te bedienen valt. Prestatiegewijs wil dat zeggen dat je 100km/u al na 8,4sec op de teller hebt en je een topsnelheid kan halen van meer dan 180km/u. Het prijskaartje van € 15.999 geeft je onder meer recht op getinte ruiten, elektrisch bediende ruiten en spiegels, een over 15cm verschuifbare achterbank, sportzetels vooraan, centrale vergrendeling en airco. Uiterlijk is het model te herkennen aan de grotere luchthapper in de voorbumper, een aërodynamische kit met zijschorten en een dakspoiler, 15-duims lichtmetalen velgen (met 175/55 R15 banden), mistlampen en heldere achterlichten.