Peugeot in de prijzen

e lezers van het Luxemburgse tijdschrift Auto Moto hebben verkozen onlangs de 'Auto van het Jaar'. Peugeot valt daarbij duidelijk in de smaak want het Franse merk kaapt in twee belangrijke categoriën de hoofdvogel weg.

In de categorie van de grote berlines haalt de Peugeot 607 het met 39,8% van de stemmen van de Renault Avantime met 19,5% en de Saab 9-5 met 15,8%.

In de meest gegeerde categorie, die van de compacte middenklassers (het M1-segment), is het de 307 die het beste scoort. Met 23,0% van de stemmen laat hij de Alfa Romeo 147 (15,0%) en de BMW 3-compact (12,3%) achter zich. Sinds zijn lancering, in 2001, is de 307 internationaal al 12 maal in de prijzen gevallen.

Tijdens het introductiejaar werden er in België en Luxemburg al 9.600 307's ingeschreven en Peugeot is ook best tevreden met de bestelling dit jaar: een dikke 6.000 tijdens de eerste drie maanden.