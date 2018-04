Volkswagen W12 Coupé breekt record

Door: BV

p het snelheidsparcours van het Zuid-Italiaanse Nardo, nabij Lecce, verbeterde Volkswagen met een prototype van de W12 Coupé 6 wereldrecords en 12 internationale klasserecords.

Het meest tot de verbeelding sprekende record is het snelheidsrecord over 24 uren. Volkswagen verbeterde dat met een afstand van 663 kilometer tot 7.749,4 afgelegde kilometers op 24 uur, ofwel een gemiddelde snelheid over dezelfde tijdspanne van 322,81km/u.

De sportwagen wordt aangedreven door een twaalfcilindermotor van 440Kw (600pk), die hiermee ook meteen zijn betrouwbaarheid heeft bewezen. Een iets gezapigere versie van die krachtbron, met 420pk, wordt nog dit jaar gecommercialiseerd onder de kap van de VW Pheaton.