Nieuwe Suzuki Alto

uzuki is alom gekend als producent van compacte wagens, al dan niet met vierwielaandrijving, en één van hun meest compacte creaties is de Alto. Daarvan zijn er sinds de introductie in 1979 wereldwijd al meer dan 7,3 miljoen verkocht.

Op het Autosalon van Genève stelde de Hirotaka Ono, directeur en Senior General Manager, van de Europese auto-afdeling van Suzuki, alweer de nieuwe generatie voor. Daarmee moet het kleintje weer up-to-date worden.

Onder de motorkap huist voortaan een nieuwe 1.061cc viercilinder in lijn met 16 kleppen. Die produceert 46kW bij 6.000t/min en 85Nm koppel bij 3.200t/min. De 805kg zware Alto is daarmee tot 155km/u snel. Omdat Suzuki de Alto niet alleen voordelig wilde maken in aankoop, heeft men er alles aan gedaan om de krachtbron zo zuinig mogelijk te maken. Het gemiddeld verbruik blijft beperkt tot 4,9l/100km, gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak, en 6,2l/100km met de automaat met drie verhoudingen.

Binnenin zorgt een nieuw ontworpen interieur voor meer ruimte. De zetels van de vijfdeurs werden hertekend zodat ze comfortabeler zijn en de vermoeidheid efficiënter bestrijden. Ook de geluidsisolatie werd verbeterd. De inhoud van de koffer bedraagt 177 liter. Met de achterbank plat loopt dat op tot 432l.

De nieuwe Alto werd wat hoger en daardoor heb je in de Suzuki nu een beter zicht op het verkeer. Voor de veiligheid monteert de constructeur frontale airbags voor bestuurder en passagier en krijgen de driepuntsgordels vooraan spanners.

Vanzelfsprekend werd het uiterlijk onder handen genomen en binnenin vinden we wat nieuwe stofjes terug. De Belgische prijzen zijn ons nog niet meegedeeld.