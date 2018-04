Peugeot 206 SW

Door: BV

D

e breakversie van de Peugeot 206 was net als die van de 307 als concept car eerder al op verschillende salons te zien (waaronder Brussel), en toen al was niet echt een geheim meer dat de Franse constructeur effectief tot de productie zou overgaan. De 307 SW werd eerder deze maand in z’n definitieve vorm voorgesteld, en nu is het dus de beurt aan de 206 SW.

In de 206 SW combineert Peugeot een sportief karakter met een grote functionaliteit in beperkte afmetingen. Daarmee willen ze tegemoet komen aan de eisen van een jonger cliënteel dat op zoek is naar een sportief, stijlvol én functioneel vervoermiddel.

De SW werd ten opzichte van de berline niet noemenswaardig veel groter. Het nuttige laadvermogen en de ruimte voor de passagiers (met o.a. dezelfde dakhoogte) zijn dan ook vergelijkbaar met die van een gewone 206. Het front is afkomstig van de berline, maar de rest van de koetswerkelementen zijn specifiek. Om enig dynamisme in de lijn te krijgen, tekende men de nieuwe variant met een sterk oplopende gordellijn en opvallende achterlichtblokken. De B- en C-stijl zijn zwart en de achterste ruiten zijn standaard wat donkerder getint om de indruk te wekken dat de glaspartij aan de zijkant uit één stuk is. Net als Alfa-Romeo deed met de 156 Sportswagon, verhuisde Peugeot de deurklinken voor de achterste portieren naar een meer verdoken positie in de stijlen.

Wie voor de nieuwe variant opteert, krijgt dezelfde keuze aan motorversies als de berline. Bij de benzines zijn dat een 1.1, 1.3, 1.6 en 2.0, met een vermogen van 60 tot 138pk en een koppel van 94 tot 190Nm. Er zijn ook nog twee diesels: de recent op de 206 geïntroduceerde DV4 TD 1.4l common-rail turbodiesel met 70pk en 150Nm en de DW10 TD 2.0 common-rail turbodiesel met 90pk en 205Nm. Ze worden allen standaard gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak. Een automaat kan in combinatie met de 1.6l benzine. De snelste SW kan naar 100km/u in 9,6sec en haalt een top van 208km/u. De ophanging van de 206SW werd omwille van het meergewicht van deze koetswerkvariant licht gewijzigd.

De 206SW zal verkrijgbaar zijn met 13 verschillende koetswerkkleuren en drie afwerkingsniveaus. Zeg maar: basis, luxueus en sportief.