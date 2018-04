Opel op het Autosalon van Génève

Door: BV

p de stand van de autobouwer op het prestigieuze Salon van Génève zullen de bezoekers zich kunnen vergapen aan nieuwigheden als de Opel M Concept, de voorloper van een monovolume op basis van de Corsa waarover we het onlangs nog hadden. Ook de Corsa Eco, de Opel Zafira 2.2DTI en de Opel Astra Cabrio Turbo die allen reeds eerder in première gingen, zullen in de kijker gezet worden.

De grootste aandacht zal evenwel uitgaan naar de nieuwe Opel Vectra. Daarvan is al wat fotomateriaal beschikbaar, maar hij werd nog niet eerder aan het publiek getoond. De Vectra van de derde generatie is een volledig nieuw ontwerp, duidelijk te merken aan het ruimere interieur. In eerste instantie wordt die beschikbaar als vierdeurs Sedan of de sportiever gelijnde GTS.