Ford Transit Connect

e Europese divisie van Ford stelt de Transit Connect voor. Dat is een nieuwe compacte bestelwagen die zich in het groeisegment van de kleine werkmakker wil profileren tussen pakweg een Citroën Berlingo, een Renault Kangoo of een Opel Combo.

Hoewel de naam anders doet vermoeden heeft de nieuweling niets gemeen met de grotere Transit zoals we die nu kennen. Ford nam de naam over, maar ontwikkelde een volledig nieuw platform voor dit model. De koetswerkstructuur werd versterkt en de ophanging krijg zowel voor- als achteraan stabilisatorstangen voor een grotere stabiliteit en wendbaarheid.

De laadruimte van de Transit Connect moet de meest flexibele in zijn klasse worden door een ruim aanbod aan configuraties van tussenschot en schuifdeuren aan te bieden. De bestelwagen zal in sommige landen ook beschikbaar zijn met een korte en lange wielbasis, maar ook de korte versie zal al genoeg ruimte hebben om 2 Europallets te laden, een primeur in die klasse. Ford voorziet ook een neerklapbare passagierszetel zodat lange voorwerpen tot in de voetenruimte kunnen geschoven worden terwijl een flexibel bevestigingssyteem ervoor moet zorgen dat de klant eenvoudiger rekken en opbergsystemen kan installeren. Met tot 4 airbags en een ABS-syteem zou ook de veiligheid gewaarborgd moeten zijn.

De Transit Connect wordt gebouwd in de nieuwe Ford-fabriek in Kocaeli bij Izmit, Turkije. De introductie gebeurt met korte en lange wielbasis op de Turkse en Britse markt in de herfst van 2002. De andere Europese markten volgen progressief voor de versie met lange wielbasis in 2003.