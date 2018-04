Audi A4 Cabriolet

Door: BV

M

et deze nieuwe A4 wordt de dakloze variant van het model voor het eerst in negen jaar tijd vervangen. Volledig binnen de gangbare tendens groeide het model in alle richtingen. Daardoor meet de vierzitter nu 4,57m in de lengte, 1,77m in de breedte en 1,39m in de hoogte.Uiterlijk toont de Cabrio vanzelfsprekend het verwantschap met de A4 berline, maar zo goed als alles is specifiek voor deze nieuwe variant ontworpen. Zo zijn ook het radiatorrooster en de koplampen vooraan anders dan bij de gewone A4. Audi tekende deze variant met een licht wigprofiel in de flanken. Om de zuivere lijn van wagen niet te verstoren wordt het dak volledig onder de gordellijn geborgen. Een harde afdekkap ontrekt die aan het zicht. De zilverkleurige raamomlijsting zorgt voor een stijlvolle toets. Een antenne zou de lijn verstoren en daarom werd die onzichtbaar in het kofferdeksel geïntegreerd. Ook met de stoffen kap dicht zou de sierlijke lijn behouden moeten blijven. De daklijn vormt één boog, zonder zichtbare stangen.

Binnenin zorgt een wielbasis die 10cm groter is dan bij zijn voorganger voor merkelijk meer ruimte. Audi wil het ook de achterste passagiers aangenaam maken. De knie- en schouderruimte achterin groeiden dan ook met 6,6 en 5,3cm. De kofferruimte is met de kap open 246l groot. Omdat de kap in de koffer plaats inneemt groeit de kofferruimte met het dak dicht tot 315l. De cockpit is door gebruik te maken van aluminiumkleurige details (zoals bij de ronde verluchtingsroosters) en een gewijzigd instrumentenbord wat sportiever getint dan dat van de berline.

Een antiblokkeersysteem met remkrachtverdeler en remassistentie, stabiliteitscontrole, 4 airbags, driepuntsgordels op alle zitplaatsen en actieve rolbeugels (die bij een ongeval bliksemsnel tevoorschijn komen) moeten de inzittenden een gerechtvaardigd gevoel van veiligheid geven.

De constructeur biedt de A4 Cabrio aan met twee motorversies. Een 3.0 V6 met 220pk (bij 6.300t/min) en 300Nm (vanaf 3.200t/min) en een meer bescheiden 2.4 V6 die bij 6.000t/min 163pk sterk is en vanaf 3.200t/min een maximale trekkracht laat opmeten van 230Nm. Audi is de eerste contructeur die een automaat met continu variabele transmissie (CVT) introduceert op een open wagen. Die Multitronic versnellingsbak werd ontworpen om koppelwaarden tot 310Nm aan te kunnen en kan dus gecombineerd worden met beide motorversies. De automaat beschikt vanzelfsprekend over een aantal adaptieve schakelprogramma's, waarbij het systeem aan de hand van een groot aantal parameters als toestand van het wegdek en rijstijl het meest ideale programma kiest en een schakelstand die handmatig schakelen mogelijk maakt. De CVT gebruikt met het pookje in de Tiptronic-stand zes voorgeprogrammeerde verhoudingen.

Wie de nieuweling wil aanschaffen moet minstens € 36.770 (1.483.398 BEF) begroten. Zoveel kost de 2.4l V6. Koppel je die motor aan de Multitronic, dan ben je minstens € 38.820 (1.565.994 BEF) kwijt. De 3.0l V6 gaat voor € 40.820 (1.646.674 BEF) over de toonbank, de Multitronic kost je € 42.870 (1.729.371 BEF).