Peugeot 307 SW: plaats voor 7

e Peugeot 307 SW stond het afgelopen Salon van Brussel nog als prototype te blinken op de stand van de Franse constructeur, maar nu kondigt de autobouwer de definitieve versie aan. Op het Autosalon van Génève wordt die dan voor het eerst aan het grote publiek getoond.

De 307 SW is het antwoord van Peugeot op de veranderde koperseisen binnen het M1 segment. Dat is met een marktaandeel van bijna 30% in Europa veruit het belangrijkste. De laatste tijd zijn het vooral de Berlines die daarbinnen hun verkoop zagen slinken. De breaks en vooral de monovolumes zagen, met gebruiksvriendelijkheid en moduleerbaarheid als toverwoorden, hun verkoop stijgen. De 307 SW combineert beide, want hij krijgt de koetswerkvorm van een break, met de moduleerbaarheid van een monovolume.

De bodemplaat is die van de 307 berline waarvan de achterpartij werd aangepast. De wielbasis groeide met 10cm, de overhang achteraan met 12cm. Daarmee is de koets nu 4,42m lang, 1,75m breed en 1,54m hoog. De extra centimeters komen het interieur ten goede en daardoor biedt de nieuweling plaats aan 7 inzittenden. De 7 zitplaatsen bestaan uit individuele stoelen die volgens het stadion-principe zijn opgesteld (dus licht oplopend). De instellingsmogelijkheden van de alle stoelen zijn uitgebreid en de tweede en derde zetelrij laten zich desgewenst ook volledig gemonteren.

Peugeot zal de 307 SW in eerste instantie aanbieden met 4 motorversies: 2 benzines en 2 HDi-turbodiesels. De benzines hebben een inhoud van 1597cc en 1997cc en zijn verkrijgbaar met een handgeschakelde vijfbak of een automaat met tiptronic-functie. De handgeschakelde 2-liter wordt de snelste SW met een topsnelheid van 200km/u, en een acceleratietijd van 0-100km/u van 10,5 sec. De HDi’s zijn de reeds gekende 2-liter diesels van 90 en 110pk die we in het gehele PSA-gamma terugvinden. De snelste diesel heeft 13,8 sec nodig om naar 100km/u te gaan en haalt een top van 183km/u.

De standaarduitrusting van de SW omvat o.a. een glazen panoramadak, frontale airbags, zijdelingse airbags, zeven driepuntsgordels, airco, elektrisch bediende ruiten en buitenspiegelsij Er komt ook een 307 SW Pack die als extra’s o.a. een automatische airco, lichtmetalen velgen en ESP krijgt. Je zal de keuze hebben uit 13 koetswerkkleuren en 3 aankledingsversies voor het interieur, met groen, blauw of zwart als hoofdtinten.