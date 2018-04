Opel Vivaro verlengd

Door: BV

e middelgrote bestelwagen van Opel, de Vivaro die trouwens het tweelingbroertje is van de even recent gelanceerde Renault Traffic, is vanaf heden te koop met een 40cm langere wielbasis. Het model wordt op de bedrijfsauto RAI (salon zeg maar) in Amsterdam voor het eerst aan het publiek getoond. Dat opent z’n deuren op 7 januari.

De Vivaro die onlangs nog tot bestelwagen van het jaar werd verkozen, zal in de verlengde variant verkrijgbaar in zowel de bestelwagenversie als de combi (met ruiten voor personenvervoer). De goedkoopste variant kan besteld worden vanaf € 16.830 (678.920 BEF). De uitvoering voor personenvervoer gaat minimaal € 18.490 (745.884 BEF) kosten. De eerste exemplaren worden in mei geleverd. De combi komt pas later. Opel verwacht dat de nieuwe variant ongeveer 20% van de verkoop zal uitmaken.