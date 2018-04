MGTF: Meer gegevens

Door: BV

G-Rover maakte van de MGTF, één van de opmerkelijke wereldpremières op het afgelopen Autosalon van Brussel, extra informatie bekend. De MGTF volgt de MGF op, waarvan meer dan 70.000 exemplaren gemaakt werden sinds 1995. Vooral in thuisland Engeland viel die in de smaak, daar was het de best verkopende wagen uit z’n segment.

De MGTF gaat prat op een verbeterde aërodynamica, niet in het minst te wijten aan hertekende voor- en achterbumpers met een betere windgeleiding en een aangepaste vormgeving van de kofferklep. De koplampen huizen voortaan in een langgerekte ovalen behuizing met zwarte achtergrond en helder afdekglas. De richtingaanwijzers staan het meest naar binnen, geflankeerd door twee aparte lenzen met chroomomlijsting voor de overige verlichting. Discrete mistlichten vinden vooraan een plaatsje in de nieuwe grote luchthapper onder de bumper. De nieuwe grille krijgt 4 strak getekende koelsleuven. De afgeronde ventilatieopeningen van de MGF werden ook herzien. De MGTF heeft grotere exemplaren en om beter bij de nieuwe strakke vormgeving te passen is de dorpelverbreder van extra plooilijn voorzien. Voortaan heeft elke MGTF, ongeacht de motorversie recht op 2 dikke roestvrij stalen uitlaten. Die zitten achteraan in de luchtuitlaat onder de bumper, op een gelijkaardige manier als de plaatsing van de mistlampen vooraan.

De standaarduitrusting van de nieuwe MGTF omvat onder meer een bestuurdersairbag en driepuntsgordels met spanners, startonderbreking, sportzetels, elektrisch bediende ruiten, groen getint glas en lichtmetalen velgen. Het gamma bestaat uit de TF115, de TF135, TF120 Stepspeed, en de TF160. Met een 1.6l van 114pk en 145Nm in het vooronder kan de instapper (de TF115 dus) in 9,8sec naar 100 en haalt hij een top van 190km/u. De TF135 heeft een 1.8l in het vooronder. Die tekent voor 134pk en 165Nm. De spurt naar 100km/u kan daarmee in 8,6sec terwijl de top 205km/u bedraagt. De TF120 Stepspeed doet beroep op dezelfde 1.8l, maar met beperkt vermogen, 118pk. Het koppel bleef hetzelfde. De Stepspeed is een CVT-automaat waarmee je met 6 vastgestelde verhoudingen desgewenst ook zelf kan schakelen. Die werd in 2000 onder impuls van BMW, toen eigenaar van MG, voor het eerst gelanceerd. Met een optrektijd van 0 tot 100km/u in 10,2sec is het de traagste variant. De topsnelheid is met 190km/u identiek aan die van de TF115. De topper is TF160. Die puurt uit alweer diezelfde 1.8l 160pk en 174Nm. 100 kan dan na 7,6sec op de teller staan, en je hoeft niet van de gas af voor je 220km/u rijdt.

In de UK gaat de goedkoopste variant amper € 15.750 (635.353 BEF) kosten. De MGTF160 wisselt er al voor € 19.995 (806.596 BEF) van eigenaar. De prijzen op het vasteland zijn nog niet gekend, maar zullen naar alle waarschijnlijkheid hoger liggen.