Salonstrategie succes voor Opel

Door: BV

D

e Duitse constructeur is in z’n nopjes met de resultaten na het autosalon. De constructeur focuste zijn hele reclamecampagne op de korting van 21% die het merk gaf ten opzichte van de catalogusprijs. Op de Opel-stand in Brussel werden gemiddeld meer dan 1.200 offertes per dag gemaakt. Op 26 januari werd de beoogde maandverkoop van 12.000 wagens al overschreden. De dealers krijgen overigens nog meer werk want nu begint de opvolging van de meer dan 13.000 op het salon opgestelde offertes. De constructeur gelooft dat er daarvan nog heel wat omgezet kunnen worden naar een verkoop.