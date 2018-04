Nieuw dieselaanbod voor Lancia Lybra

Door: BV

ancia past voor zijn middenklasser Lybra, te krijgen als vierdeurs berline of break, het dieselaanbod aan. De 1.9l JTD wordt wat aangepast en is voortaan 115pk sterk. Daarnaast wordt ook de 2.4l JTD op de Lybra beschikbaar. Die ligt ook al onder de kap van de Alfa 166 en komt ook in de Thesis. Voor beide topwagens bedraagt het vermogen 150pk, de Lybra moet het met 10 paardjes minder stellen. Met de drie beschikbare benzineversies (een 1.6 van 103pk, een 1.8 van 131pk en een 2.0 van 150pk) heb je voortaan dus keuze uit 5 motorversies.

De Lybra met 1.9JTD Common-Rail turbodiesel kost minimaal € 20.644 (832.780 BEF). De 2.4JTD maakt ook gebruik van Common-Rail inspuiting en kost minimaal € 25.199 (1.016.525 BEF). De break is telkens iets meer dan € 1000 (pakweg 40.000 BEF) duurder.