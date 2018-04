Opel M concept

Door: BV

e Duitse constructeur gaat op het Autosalon van Génève, dat doorgaat van 7 tot 17 Maart, de M-Concept Car voorstellen. De compacte monovolume (4,05m lang, 1,78m breed en 1,62m hoog) op basis van de Corsa moet plaats bieden aan vier personen.

Het uiterlijk is geïnspireerd op eerdere prototypes als de Signum² en bevat ook elementen die in de vormgeving van de nieuwe Vectra GTS zullen terugkomen. In het interieur krijgt elke inzittende een individuele zetel. Die hebben een aluminium frame om het gewicht niet te zeer te laten oplopen en zijn sportief getekend, zonder dat het comfortpeil verwaarloosd werd. Bergruimte moet er in de M te over zijn. De ingenieurs voorzien daarom ruimte in de middenconsole en een dakmodule. In de dakmodule werd ook meteen een DVD-systeem geïmplementeerd. Het gebruikelijke instrumentarium wordt aangevuld door een PDA (een handcomputer), die aan de middenconsole gekoppeld wordt. Die geeft de bestuurder informatie en stelt hem in staat zaken als de verwarming en de Airco te bedienen. Internettoegang is ook aanwezig.

Onder de kap van de M-Concept Car zit een 1.6l aardgasmotor met turbo. Die produceert 150pk. Daarmee is de mono tot 200km/u snel. Voor de overbrenging zorgt de geautomatiseerde manuele transmissie ‘Easytronic’ uit de Corsa.

Met de M-Concept toont Opel zijn intentie om een op de Corsa gebaseerde monovolume te lanceren. De voorstelling van een productieversie zou zelfs nog voor dit jaar kunnen zijn.