Ford Racing

n het internationale Rallygebeuren doet Ford z’n ding met de Focus WRC. Een team van meer dan 160 medewerkers, dat zijn thuisbasis heeft in Cumbria, zorgt voor de best mogelijke prestaties. 11 maanden per jaar reist een team van 75 mensen met meer dan 6 ton materieel de wereld rond naar 14 rally’s in 4 continenten. In de rallywagens, die gebaseerd zijn op een gewone productiewagen en een maximale cilinderinhoud hebben van 2-liter, nemen onder andere Calos Sainz en Colin McRae het voor Ford op. In de fotospecial gunnen we u een blik op het hele gebeuren.

Ook in België is Ford actief in het Rallygebeuren. De Ford Ka-cup bestaat al enige tijd, en gaat ook dit jaar nog door maar in 2002 starten Ford België en Nederland samen met de Ford Focus Tour. Een nieuwe merkencup die dit jaar van start gaat met 8 evenementen, 4 in België en 4 in Nederland. Het reglement laat weinig ruimte voor aanpassingen, met de bedoeling de prestatiekloof tussen de wagens zo klein mogelijk te houden. Zoals in de meeste merkencups het geval is, moet de bestuurder het verschil maken. De Focus tour is relatief gebruiksvriendelijk. De basis is een ‘gewone’ Focus 2-liter driedeurs, nieuw of reeds gebruikt. De racing-kit wordt in samenwerking met de producent geleverd voor een budgetvriendelijke € 19.800. De Rallyrijder kiest of hij de ombouw al dan niet zelf doet. Wie overgaat tot de aankoop van een nieuwe Focus kan daarbij aantrekkelijke voorwaarden krijgen van Ford Credit, samen met Pirelli een van de hoofdsponsors. Prijzengeld (tot € 6000) en een uitgebreide dienstverlening naar sponsors toe (met een VIP-arrangement bij elke Race) moet de formule extra-aantrekkelijk maken.

De constructeur zal de sportiever lijn ook doortrekken naar de productiemodellen, met de Focus RS en de Focus ST170 bijvoorbeeld. Francois Duval, de 20-jarige Belgische beloftevolle nieuwkomer in Ford’s Racing Team (foto), leent zijn naam aan een sportieve kit die vanaf heden op elke Focus driedeurs te krijgen zal zijn. De Focus Duval krijgt aluminium 7-spaaks 17-duimsvelgen met 215/40 R17 Conti Sport Contact banden, een verlagingskit, witte pinklichten opzij, een handremgreep en versnellingspookknop in titanium en leder en een sportieve grille.