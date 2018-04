Ford Mondeo met Durashift 5-tronic

Door: BV

oor de krachtigste motorversies, de Duratec V6 benzine met 170pk en 220Nm en later ook de 130pk en 310Nm Duratorq TDCi dieselmotor, introduceert Ford in Brussel een nieuwe elektronisch gestuurde vijftrapsautomaat.

De Durashift 5-tronic kreeg een Automatic Transmission Control Unit die garant staat voor een ongeëvenaarde soepelheid en efficiëntie en de sturing in staat stelt te keizen uit niet minder dan 11 verschillende schakelmodi op basis van de rijomstandigheden en rijstijl van de bestuurder. Zo houdt de automaat rekening met de temperatuur van de motor en het landschap (er is bijv. een bergmodus en een afdalingsmodus). Handmatig schakelen kan ook door het pookje opzij in de manuele stand te duwen. Je kan dan opschakelen door aan het pookje te trekken (+) en terugschakelen door er tegen te duwen (-). In deze stand schakelt de wagen enkel zelf als de bestuurder in de toerentalbegrenzer gaat of te weinig toeren maakt.