Saab 9-3X Concept in detail

e sportieve cross-over concept car van de Zweedse constructeur, de 9-3X waarover we eerder al berichtten, is voorgesteld op het Autosalon van Detroit. Tegelijk maakte de constructeur wat meer gegevens bekend.

Saab wou met de 9-3X, net als met de eerder gepresenteerde 9X, een auto bouwen die een geslaagde mengeling was van een aantal verschillende koetswerkstijlen. Bij de 9-3X werd gekozen om een dynamische stijl (Coupé) te verzoenen met beperkte terreincapaciteiten. Omdat er op de markt al genoeg zware en logge terreinwagens zijn, gooide men het hier bewust over een andere boeg. De 9-3X moest een auto zijn die op elk terrein een plezier is om te rijden. Om de styling simpel en sportief te houden, opteerden de ontwerpers voor geïntegreerde bumpers en liet men dakrails achterwege. Ophangingsonderdelen die bij terreinwagens wel eens in het gezichtsveld durven zitten, werden bewust weggewerkt. Ook het 20-duims lichtmetaal zorgt voor een sportieve look.

Op het vlak van interieurdesign heeft Saab een reputatie hoog te houden. De 9-3X kreeg daarom een modern, licht interieur met plaats voor 4 volwassenen. De ruimtelijke indruk en de link met de buitenwereld -belangrijk voor de avontuurlijk ingestelde doelgroep die Saab wil bereiken- wordt versterkt door een dak met 2 grote glazen panelen. De lay-out van het dashboard werd bewust sober gehouden, maar toptechnologie als een infotainment systeem en een systeem zonder sleutel is wel aanwezig.

Onder de kap zit een nieuwe 2.8-liter V6 'Ecopower 2' benzinekrachtbron. De cilinderbanken staan in een hoek van slechts 60°mso-spacerun: yes"> (90° is gangbaar) ten opzichte van elkaar waardoor de krachtbron compacter gebouwd kon worden. Met o.a. dubbele bovenliggende nokkenassen, vier kleppen per cilinder, een nieuwe turbo en variabele kleppentiming laat die een maximumvermogen van 280pk opmeten bij 5.500t/min en een maximumkoppel van 400Nm dat voor het overgrote deel al vanaf 1.700t/min ter beschikking is. Voor de overbrenging zorgt een nieuw ontwikkelde automaat met vijf verhoudingen. Met knopjes op het stuurwiel kan ook zelf geschakeld worden. Een intelligente vierwielaandrijving levert een optimale grip in alle omstandigheden. De concept car haalt 100km/u in 6,1sec en gaat door tot aan de elektronisch begrensde topsnelheid van 250km/u.

De 9-3X zal in deze vorm nooit bij de dealer te zien zijn, maar eind dit jaar wordt de huidige 9-3 wel afgelost en het zou best kunnen dat Saab daarvan een op de 9-3X gebaseerde variant commercialiseert.