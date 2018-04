Opel Vivaro is 'bestelwagen van het jaar'

Door: BV

e Opel Vivaro en tweelingbroer Renault Traffic werden door een internationale Jury van gespecialiseerde journalisten uit 20 landen uitgeroepen tot bestelwagen van het jaar. In de categorie MTM tot 3,5ton werden alle ingeschreven voertuigen tijdens meerdere dagen uitgebreid getest in typische gebruiksomstandigheden. Zo werden er bijvoorbeeld een groot aantal kilometers afgelegd met een belading van 75% van het toegelaten maximum. De afwijkende styling, de zuinigheid en de praktische efficiëntie (een laadvermogen tot 1.200kg en een laadvolume van 6 kubieke meter) vielen in de smaak. De voorwielaandrijving van de bestelwagen zorgt bovendien voor een gezond weggedrag en een uitstekend comfort. Het Vivaro-gamma valt momenteel te combineren met 2 dieselmotoren van 82 en 100pk en zal in de loop van dit jaar uitgebreid worden met een benzinevariant en een uitvoering voor personenvervoer.

De tweede plaats in de verkiezing werd weggekaapt door de nieuwe Opel Combo. Ook daarvan lanceert de constructeur dit jaar een versie voor personenvervoer.