De 'Gezinswagen van het jaar 2002'

Door: BV

D

e VAB organiseerde dit jaar reeds voor de vijftiende maal de verkiezing van gezinswagen van het jaar. Amper vijf jaar geleden bedroeg de maximumprijs van in te schrijven wagens nog 650.000 BEF (€ 16.113), maar om een gelijkwaardige wagen te kunnen aanbieden moest de prijs opgetrokken worden. VAB besliste daarom om Ővoor de eerste maal- de wagens te verdelen over twee categorieën. De maximumprijs in de eerste categorie bedroeg 550.000 BEF (€ 13.634). In de tweede categorie mocht geen enkele wagen meer dan 850.000 BEF (€ 21.071) kosten.

Zestien automerken en 22 modellen werden gekeurd door een jury van 25 automobieljournalisten en 50 gezinnen. In de eerste categorie bleek de Skoda Fabia Combi 1.9SDI met 430 punten het best in de smaak te vallen. De Citroën C5 1.8 (benzine) deed het met 538 punten het beste in de duurdere categorie en is hij ook meteen de eindwinnaar. Citroën haalt dus voor de tweede maal op rij de titel binnen. Vorig jaar was de Xsara Picasso gezinswagen van het jaar. De Skoda haalde een verdienstelijke tweede plaats in de eindnotering. Ford’s Mondeo werd derde, Nissan haalde de vierde plaats met de Almera Tino en de vijfde plaats was voor de Renault Laguna II. Uit een aparte enquête die de VAB op haar website voerde blijkt het uiterlijk van de Mondeo het best in de smaak te vallen. Daar haalt de Renault Laguna de tweede plaats en staat Citroën met de C5 op het laagste podiumschavotje.