Het Automobielsalon van Brussel 2002: praktisch

p 17 januari opent het Internationaal Automobielsalon van Brussel voor de 80ste keer de deuren op de Heizel in Brussel. 13 Paleizen en meer dan 114.000m³ worden gewijd aan de auto, de motor en de fiets, hun toebehoren, dienstverleningij

Het eerste autosalon werd in Brussel gehouden in 1902, exact 100 jaar geleden dus, en naar aanleiding daarvan worden enkele speciale activiteiten georganiseerd in de Prinses Astrid ontvangsthal. Via een artistieke impressie zou de bezoeker meteen in een feestelijke sfeer ondergedompeld moeten worden. Er komt ook een retrospectieve tentoonstelling, gewijd aan de periode 1902-2002. Door middel van illustraties, decoratie en voertuigen zal de organisatie een beeld vormen van evolutie in de automobielindustrie en het Brusselse salon. Er verschijnt ook een boek, gewijd aan de geschiedenis van het Salon van Brussel en het Circuit d’Ardennes. Dat wordt slechts in een beperkte oplage gemaakt en zal enkel aan de infobalie van de Prinses Astrid-hal te krijgen zijn voor 15 EUR of 605 BEF. Er komt ook een speciale set van 2 postkaarten, geldig voor België en te krijgen voor € 1 of 40 BEF.

Het Salon 2002 opent voor het grote publiek op donderdag 17 januari en loopt tot en met zondag 27 januari. Op weekdagen kan je binnen vanaf 10h tot 20h, in het weekend kan je op de Heizel terecht van 10h tot 18.30h. De toegang kost € 9,50 voor volwassenen of 383 BEF. Kinderen van 6 tot 12 jaar mogen binnen voor de helft van de prijs (€ 4,75 of 192 BEF) en er hoeft niet betaald te worden voor wie jonger is dan 6. Groepskaarten zijn te krijgen voor € 47,5 of 1916 BEF voor 10 personen. Die kaart is niet deelbaar, en is niet geldig in het weekend. Bij de NMBS zijn ook all-in-tickets te krijgen. Daarmee kan je sporen tot in Brussel en terug, mag je op de metro en heb je toegang tot het salon. Ze zijn nu al te krijgen in elk station onder B-dagtrip code 578. De prijs is afhankelijk van het station van vertrek.

Wie met de wagen naar Brussel gaat, kan die kwijt op parking C van de Expo. Die staat aangegeven van op de ring. Bussen kunnen eveneens dicht bij de ingang parkeren. Parking C is niet gratis, je moet daarvoor een ticket kopen. Wie met de taxi komt, kan na afloop van zijn bezoek terug een taxi vinden ter hoogte van paleis 5. Als je niet verloren wil lopen tussen de meer dan 350 stands, investeer je best in een saloncatalogus. Die geeft een overzicht van de exposanten, een plannetjeij en kost slechts € 2 of 81 BEF.