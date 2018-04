Honda Jazz: alle gegevens bekend

Door: BV

D

e nieuwe compacte wagen van de constructeur heeft het gemunt op de kopers in het B-segment. In België is dat goed voor ongeveer 21,4% van de markt. De Jazz moet mannen en vrouwen zonder kinderen, mensen die hun eerste (nieuwe) auto kopen, jonge gezinnen in de leeftijdscategorie 30-45 en oudere paren van wie de kinderen het huis uit zijn weten te bekoren.

Honda’s nieuweling zou daarvoor enkele specifieke troeven in huis hebben. Een innovatief interieurconcept voor meer ruimte met compacte buitenafmetingen, een goede motor en een doorgedreven veiligheidsconcept. De Jazz is 3,83m lang, 1,67m breed en 1,52m hoog. Uiterlijk volgt de Jazz de semi-monovolumetrend van de recent gelanceerde Civic. De grootste nieuwigheid zit echter in het interieur. De brandstoftank vond een plaatsje tussen beide assen. Een oplossing die volgens Honda positieve gevolgen heeft voor de veiligheid én meer binnenruimte biedt want er zijn meer mogelijkheden voor de plaatsing van de achterbank . Samen met de korte snuit en beperkte overhangen zorgt dat voor binnenafmetingen die eerder in de buurt van een wagen uit het C-segment komen als het B-segment waarin de Jazz zich laat gelden. De laadruimte, voorzien van 4 bevestigingshaken, is sowieso al 380l groot. Met de in twee ongelijke delen neerklapbare achterbank plat, krijg je een volledig vlakke laadvloer en heb je 1323l ter beschikking als je tot aan het dak stapelt. De laadvloer is dan 1,7m lang. Het zitvlak van de zetels kan ook opgeklapt worden. Dan heb je een aparte laadruimte met een hoogte van niet minder dan 1,28m en genoeg plaats om bijvoorbeeld 2 mountainbikes met gedemonteerd voorwiel te zetten. Het passagierscompartiment is voorzien van een handschoenkastje, opbergvakken in de deuren en in de middenconsole. Alles bij elkaar goed voor nog eens 15,5l.

Het interieur bestaat uit vloeiende lijnen en contrasterende grijstinten. Metaalkleurige accenten (zoals het instrumentenbord) moeten voor een sportieve toets zorgen. Naast een toerenteller, brandstofmeter en uiteraard snelheidsmeter beschik je in de Jazz ook nog over een LCD met drie functies. Een kilometerteller en dagkilometerteller uiteraard, maar ook het gemiddeld verbruik.

De aandrijving is voor rekening van een 1339cc viercilinder-in-lijn benzinemotor met 8 kleppen per cilinder en een enkele bovenliggende nokkenas. Het motorblok en de cilinderkoppen zijn vervaardigd uit lichtmetaal. De 1.4 beschikt over Honda’s ‘intelligent Dual & Sequential Ignition (i-DSI). Dat betekent dat elke cilinder van 2 bougies is voorzien. Die staan in de cilinder diagonaal tegenover elkaar geplaatst. Elk paar vonkt sequentieel, met een ontstekingsinterval die varieert volgens toerental en motorbelasting. Dat garandeert een volledige verbranding en maakt een hogere compressie (10,8 op 1) mogelijk. Het verbruik wordt erdoor gedrukt en de uitstoot van schadelijke stoffen is lager. De CO2-uitstoot bedraagt 134g/km. Daarmee voldoet de krachtbron aan de Euro-4 norm. Honda koppelt de motor voorlopig enkel aan een handbak met 5 versnellingen. In de zomer van 2002 zou dan een nieuwe CVT-automaat (dus met continu variabele transmissie) met 7 versnellingen en sequentiële sportbediening op het stuur gecommercialiseerd worden. De motor neemt volgens de cijfers van de constructeur genoegen met 5,7l brandstof per 100km op een gecombineerd parcours.

De Jazz zal verkrijgbaar zijn in 3 afwerkingsniveaus: ‘S’, ‘LS’ en ‘ES’. In de instapper, S, mag je je verwachten aan getinte ruiten, 2 frontale en 2 zijdelingse airbags vooraan, ABS met remkrachtverdeler, remassistentie, in de hoogte regelbaar stuurwiel, bumpers in koetswerkkleurij De LS doet daar onder meer centrale deurvergrendeling, airco, elektrisch bediende ruiten vooraan en Radio-CD bovenop. De ES is de meest luxueuze versie met 4 elektrisch bediende ruiten en 15-duims lichtmetaal. De prijzen beginnen bij 499.000 BEF of € 12.370 voor de S en gaan tot 605.098 BEF of € 15.000 voor de duurste variant.