Renault Laguna II dieselt met 150pk

n januari commercialiseert Renault de Laguna II met 150pk dieselkrachtbron. Die 2.2dCi is afkomstig uit de Espace en is in het gamma van de Laguna de vierde dieselvariant na de 1.9dCi, die in vermogenversies met 100pk en 200Nm, 110pk en 250Nm en 120pk en 270Nm verkrijgbaar is.

De 2188cc viercilinder krachtbron heeft een common-railinspuiting (op 1.350bar), turbo en aluminium cilinderkoppen met 4 kleppen per cilinder. Elke klep heeft een afzonderlijke inlaatleiding. Daardoor kan de injectie per klep geregeld worden, wat een betere controle van de luchtstroom in de cilinder (die voor de mengeling van lucht en brandstof zorgt) oplevert. Daardoor is de verbranding bij lage toerentallen beter. De turbo met variabele geometrie wordt bediend door een kraan met variabele cyclusverhouding. Het systeem kan al bij zeer lage toerentallen aan het werk, en gedraagt zich dan als een kleine turbo met trage inertie en snelle reactietijd, terwijl het zich bij hogere toerentallen gedraagt als een grote turbo die de motor aanvoedt. Het maximale vermogen komt bij 4.000t/min. vrij. De diesel levert een maximaal koppel van 320Nm, dat zo goed als volledig beschikbaar is tussen 1.750 en 3.000t./min. De krachtbron wordt steeds gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak. De Laguna II haalt daarmee een top van 215 (berline) of 212km/u (GrandTour). Het sprinten naar 100km/u kan in 9,8sec voor de berline. De GrandTour is 2 tienden trager. Een gebruiksgemiddelde van 6,3l zorgt voor een autonomie van 1.100km. De remmen zijn overgenomen van de 3.0l V6.

De nieuwe diesel is verkrijgbaar in de uitrustingsniveau’s Dynamique, Privilège en Initiale. De berline kost minstens € 24.000 of 968.158 BEF. De GrandTour is € 800 of 32.272 BEF duurder.